У Луцьку заборонили продаж алкоголю біля «Авангарду»

У Луцьку заборонили продаж алкоголю поблизу стадіону "Авангард" під час футбольних матчів.Про це повідомили у луцькій мерії.Так, вирішили заборонити на 2018 рік у дні проведення футбольних матчів (за три години до початку, під час проведення та дві години після закінчення матчу) продаж в закладах торгівлі та продаж на винос в закладах ресторанного господарства, розташованих в радіусі 200-метрової зони навколо чаші стадіону “Авангард” пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та столових вин.Також підприємцям в радіусі 200-метрової зони навколо чаші стадіону “Авангард” обмежили режим роботи підвідомчих закладів під час проведення футбольних матчів.