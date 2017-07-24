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У Луцьку заборонили продаж алкоголю біля «Авангарду»

У Луцьку заборонили продаж алкоголю біля «Авангарду»
У Луцьку заборонили продаж алкоголю поблизу стадіону "Авангард" під час футбольних матчів.

Про це повідомили у луцькій мерії.

Так, вирішили заборонити на 2018 рік у дні проведення футбольних матчів (за три години до початку, під час проведення та дві години після закінчення матчу) продаж в закладах торгівлі та продаж на винос в закладах ресторанного господарства, розташованих в радіусі 200-метрової зони навколо чаші стадіону “Авангард” пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та столових вин.

Також підприємцям в радіусі 200-метрової зони навколо чаші стадіону “Авангард” обмежили режим роботи підвідомчих закладів під час проведення футбольних матчів.

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Теги: футбол, алкоголь, Авангард
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