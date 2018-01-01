Резонансна аварія у Харкові: у МОЗ заявили, що Зайцева була під наркотиками



Олена Зайцева на момент аварії перебувала в стані наркотичного сп'яніння.



Про це на засіданні суду заявила адвокат потерпілих Лариса Матвєєва, посилаючись на відповідь на адвокатський запит, отриманий нею з Центру психічного здоров'я та моніторингу наркотиків і алкоголю Міністерства охорони здоров'я України, - повідомляє



"З урахуванням наведених в запиті відомостей можна визначити, що особа 1 (так була позначена Зайцева в адвокатському запиті - прим.ред.) станом на 17.10.2017 року перебувала в стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманювальних речовин", - процитувала вона документ і заявила клопотання про долучення до матеріалів справи завірених копій свого запиту і відповіді на нього.



У справі найрезонанснішої аварії минулого року – харківської, несподіваний поворот. Щезла лікар-нарколог, яка оглядала обвинувачувану водійку Lexus Олену Зайцеву одразу після аварії і виявила у її крові опіати. На допит лікарка не з'явилась. Знайти її не може ані суд, ані поліція.



Своєю чергою адвокати Зайцевої і представник знайомої підозрюваної, яка перебувала разом із нею в машині на момент аварії, виступили проти цього.



"Вважаю, що в розумінні норм Кримінального процесуального кодексу, на який посилалася адвокат Матвєєва в своєму клопотанні, ці документи не є доказами в цьому кримінальному провадженні. Абсолютно кожне питання, поставлене Матвєєвою в її адвокатському запиті, було предметом дослідження всіх експертиз, які долучені шановним судом до матеріалів справи. При цьому експерти були попереджені про кримінальну відповідальність. Їм для дослідження надавалися всі необхідні матеріали кримінального провадження. Тому я вважаю, що клопотання адвоката Матвєєвої необґрунтовано і не підлягає задоволенню", - сказала захисниця Зайцевої Юлія Козир.



Суддя оголосив перерву у засіданні до 7 серпня.



Нагадаємо, кривава аварія сталася ввечері 18 жовтня 2017-го в Харкові. Тоді автомобіль Lexus, за кермом якого була студентка Олена Зайцева, врізався у Volkswagen, в результаті чого загинуло шестеро людей: п'ятеро загинули на місці, а шоста жертва аварії померла після тижневої коми.



Зайцевій спочатку було призначено два місяці ув'язнення без права на внесення застави. Її родина оприлюднила звернення до сімей усіх постраждалих та загиблих, у якому попросила пробачення за доньку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Обвинувачена у скоєнні в Харкові ДТП, в якій загинуло шестеро осіб,на момент аварії перебувала в стані наркотичного сп'яніння.Про це на засіданні суду заявила адвокат потерпілих, посилаючись на відповідь на адвокатський запит, отриманий нею з Центру психічного здоров'я та моніторингу наркотиків і алкоголю Міністерства охорони здоров'я України, - повідомляє ТСН з посиланням на "Інтерфакс-Україна"."З урахуванням наведених в запиті відомостей можна визначити, що особа 1 (так була позначена Зайцева в адвокатському запиті - прим.ред.) станом на 17.10.2017 року перебувала в стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманювальних речовин", - процитувала вона документ і заявила клопотання про долучення до матеріалів справи завірених копій свого запиту і відповіді на нього.У справі найрезонанснішої аварії минулого року – харківської, несподіваний поворот. Щезла лікар-нарколог, яка оглядала обвинувачувану водійку Lexus Олену Зайцеву одразу після аварії і виявила у її крові опіати. На допит лікарка не з'явилась. Знайти її не може ані суд, ані поліція.Своєю чергою адвокати Зайцевої і представник знайомої підозрюваної, яка перебувала разом із нею в машині на момент аварії, виступили проти цього."Вважаю, що в розумінні норм Кримінального процесуального кодексу, на який посилалася адвокат Матвєєва в своєму клопотанні, ці документи не є доказами в цьому кримінальному провадженні. Абсолютно кожне питання, поставлене Матвєєвою в її адвокатському запиті, було предметом дослідження всіх експертиз, які долучені шановним судом до матеріалів справи. При цьому експерти були попереджені про кримінальну відповідальність. Їм для дослідження надавалися всі необхідні матеріали кримінального провадження. Тому я вважаю, що клопотання адвоката Матвєєвої необґрунтовано і не підлягає задоволенню", - сказала захисниця Зайцевої Юлія Козир.Суддя оголосив перерву у засіданні до 7 серпня.Нагадаємо, кривава аварія сталася ввечері 18 жовтня 2017-го в Харкові. Тоді автомобіль Lexus, за кермом якого була студентка Олена Зайцева, врізався у Volkswagen, в результаті чого загинуло шестеро людей: п'ятеро загинули на місці, а шоста жертва аварії померла після тижневої коми.Зайцевій спочатку було призначено два місяці ув'язнення без права на внесення застави. Її родина оприлюднила звернення до сімей усіх постраждалих та загиблих, у якому попросила пробачення за доньку.

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