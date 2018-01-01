З луцького двору вже місяць не забирають повалене дерево





Про це на платформі Відкрите місто написала мешканка Анастасія Алексюк.



За словами жінки, дерево впало місяць тому, а сам двір заріс травою і кропивою.



"Мешканці Гордіюк 4а своїми силами наводять порядок спереду будинку. Прохання допомогти прибрати дерево та покосити траву, привести до ладу кущі за будинком", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі однієї з луцьких багатоповерхівок просять прибрати повалене дерево, яке уже місяць лежить під їхнім будинком.Про це на платформі Відкрите місто написала мешканкаЗа словами жінки, дерево впало місяць тому, а сам двір заріс травою і кропивою."Мешканці Гордіюк 4а своїми силами наводять порядок спереду будинку. Прохання допомогти прибрати дерево та покосити траву, привести до ладу кущі за будинком", - йдеться у дописі.

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