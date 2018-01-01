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З луцького двору вже місяць не забирають повалене дерево

З луцького двору вже місяць не забирають повалене дерево
Жителі однієї з луцьких багатоповерхівок просять прибрати повалене дерево, яке уже місяць лежить під їхнім будинком.

Про це на платформі Відкрите місто написала мешканка Анастасія Алексюк.

За словами жінки, дерево впало місяць тому, а сам двір заріс травою і кропивою.

"Мешканці Гордіюк 4а своїми силами наводять порядок спереду будинку. Прохання допомогти прибрати дерево та покосити траву, привести до ладу кущі за будинком", - йдеться у дописі.

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Теги: дерево, благоустрій
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