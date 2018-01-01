Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 1 серпня
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.
У Луцьку, Світязі, Маневичах, Володимирі-Волинському, Ковелі, Любешові можливий невеликий дощ.
Температура повітря вночі близько +19…+21 градус, удень – до
+26…+28.
Вітер північно-східний, північний і східний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
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У Луцьку, Світязі, Маневичах, Володимирі-Волинському, Ковелі, Любешові можливий невеликий дощ.
Температура повітря вночі близько +19…+21 градус, удень – до
+26…+28.
Вітер північно-східний, північний і східний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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