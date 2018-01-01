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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 1 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 1 серпня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Світязі, Маневичах, Володимирі-Волинському, Ковелі, Любешові можливий невеликий дощ.

Температура повітря вночі близько +19…+21 градус, удень – до
+26…+28.

Вітер північно-східний, північний і східний, 1-5 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

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Теги: погода, прогноз
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