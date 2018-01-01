Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 1 серпня





У Луцьку, Світязі, Маневичах, Володимирі-Волинському, Ковелі, Любешові можливий невеликий дощ.



Температура повітря вночі близько +19…+21 градус, удень – до

+26…+28.



Вітер північно-східний, північний і східний, 1-5 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.У Луцьку, Світязі, Маневичах, Володимирі-Волинському, Ковелі, Любешові можливий невеликий дощ.Температура повітря вночі близько +19…+21 градус, удень – до+26…+28.Вітер північно-східний, північний і східний, 1-5 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

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