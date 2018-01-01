Моторошне вбивство на Волині: п'яна жінка зарізала свого чоловіка, - ЗМІ





Трагедія трапилась 29 липня, – про це



Вони розповідають, що у сім'ї шестро дітей і у проблемної сім'ї ніхто не хоче їх забирати. Соціальна служба нічого не робить вже багато років. Вбиство сталося на очах у дітей.



«Скажем так, вона дуже брехлива особа, а діти її сильно бояться, тому говорять, як вона навчила. Що дивує, діти зовсім спокійні. Навіть не плачуть. Дітей в її шестеро. Двоє старших дівчат Наташу і Таню забрала її мати. Ангеліна 11-ти років в інтернаті в Рожищах, бо на початку літа почали сильно обкрадати хати (це 6-ти річний хлопчик і 7-річна дівчинка). Але забрали тільки Ангеліну. І є ще Сергій 8-9 місяців», – описує жінку одна із мешканок села Ставок.



За інформацією видання, в сім'ї постійно були сварки на підставі того, що дружина пила: «Вона пила у своєї куми і чоловік приходив її забирати, і сусіди чули як вони там у куми сварилися».



«Субота та неділя вона нічого не варила дітям їсти. Вчора приїхала соціальна служба, подивилися, що зваряний борщ і сказали, що все добре», – додає односельчанка.



Виявляється, що це вже була не перша спроба жінки вбити чоловіка.



«Вона вже намагалася його зарізати весною, але він врятувався. Вона його тоді легенько різнула. Нічого серйозного. За нашим односельчанином ганялася з вилами, по своїх дітях кидалася сокирою. Ми воюємо вже багато років. Влада наша сільська, соціальна тепер Турійська влада всі розводять руками. Коли він ніби зарізався, то вона нікого не кликала на допомогу. Хоча як покійний її бив вона так кричала, що всі сусіди чули», – розповідає односельчанка.



У неділю, 29 липня, коли на місце трагедії приїхала поліція і почали шукати ніж, то жінка погрожувала зарізати правоохоронців і односельчан. За її словами, чоловік зарізався сам і викинув ніж, щоб поліцейські не знайшли.



«Я бачила рану – пробита посередині грудна клітка прямо в серце. А знаряддя так і не знайшли», – розповіла моторошні деталі мешканка Ставок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Ставок Турійського району жінка в стані алкогольного сп'яніння зарізала ножем свого чоловіка. Суд відпустив жінку.Трагедія трапилась 29 липня, – про це Район.Турійськ повідомили мешканці села.Вони розповідають, що у сім'ї шестро дітей і у проблемної сім'ї ніхто не хоче їх забирати. Соціальна служба нічого не робить вже багато років. Вбиство сталося на очах у дітей.«Скажем так, вона дуже брехлива особа, а діти її сильно бояться, тому говорять, як вона навчила. Що дивує, діти зовсім спокійні. Навіть не плачуть. Дітей в її шестеро. Двоє старших дівчат Наташу і Таню забрала її мати. Ангеліна 11-ти років в інтернаті в Рожищах, бо на початку літа почали сильно обкрадати хати (це 6-ти річний хлопчик і 7-річна дівчинка). Але забрали тільки Ангеліну. І є ще Сергій 8-9 місяців», – описує жінку одна із мешканок села Ставок.За інформацією видання, в сім'ї постійно були сварки на підставі того, що дружина пила: «Вона пила у своєї куми і чоловік приходив її забирати, і сусіди чули як вони там у куми сварилися».«Субота та неділя вона нічого не варила дітям їсти. Вчора приїхала соціальна служба, подивилися, що зваряний борщ і сказали, що все добре», – додає односельчанка.Виявляється, що це вже була не перша спроба жінки вбити чоловіка.«Вона вже намагалася його зарізати весною, але він врятувався. Вона його тоді легенько різнула. Нічого серйозного. За нашим односельчанином ганялася з вилами, по своїх дітях кидалася сокирою. Ми воюємо вже багато років. Влада наша сільська, соціальна тепер Турійська влада всі розводять руками. Коли він ніби зарізався, то вона нікого не кликала на допомогу. Хоча як покійний її бив вона так кричала, що всі сусіди чули», – розповідає односельчанка.У неділю, 29 липня, коли на місце трагедії приїхала поліція і почали шукати ніж, то жінка погрожувала зарізати правоохоронців і односельчан. За її словами, чоловік зарізався сам і викинув ніж, щоб поліцейські не знайшли.«Я бачила рану – пробита посередині грудна клітка прямо в серце. А знаряддя так і не знайшли», – розповіла моторошні деталі мешканка Ставок.

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