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Після каналізування вулиця у Шацьку перетворилася на «горбки та ямки»

Після каналізування вулиця у Шацьку перетворилася на «горбки та ямки»
Після проведення каналізування та підключення будинків на вулиці Гагаріна в Шацьку дорога стала значно гіршою, ніж була до цього.

Про це під час сесії Шацької селищної ради заявив депутат Леонід Цюп'ях, - повідомляє Район. Шацьк.

У своєму запиті обранець громади просив відремонтувати дорогу.

«Їхати автомобілем там неможливо, скрізь горби та ямки. Вулиця не грейдерується. По ній ходять люди похилого віку. Був випадок, що старша жінка там перечепилась, впала і травмувалася. Прошу селищну раду привести дорогу по вулиці Гагаріна до нормального стану, погрейдерувати та висипати щебенем»,- сказав депутат.

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Теги: ремонт, дорога
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