Після каналізування вулиця у Шацьку перетворилася на «горбки та ямки»





Про це під час сесії Шацької селищної ради заявив депутат Леонід Цюп'ях, - повідомляє



У своєму запиті обранець громади просив відремонтувати дорогу.



«Їхати автомобілем там неможливо, скрізь горби та ямки. Вулиця не грейдерується. По ній ходять люди похилого віку. Був випадок, що старша жінка там перечепилась, впала і травмувалася. Прошу селищну раду привести дорогу по вулиці Гагаріна до нормального стану, погрейдерувати та висипати щебенем»,- сказав депутат.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після проведення каналізування та підключення будинків на вулиці Гагаріна в Шацьку дорога стала значно гіршою, ніж була до цього.Про це під час сесії Шацької селищної ради заявив депутат, - повідомляє Район. Шацьк У своєму запиті обранець громади просив відремонтувати дорогу.«Їхати автомобілем там неможливо, скрізь горби та ямки. Вулиця не грейдерується. По ній ходять люди похилого віку. Був випадок, що старша жінка там перечепилась, впала і травмувалася. Прошу селищну раду привести дорогу по вулиці Гагаріна до нормального стану, погрейдерувати та висипати щебенем»,- сказав депутат.

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