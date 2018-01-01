Олега Винника привітали з днем народження на вечірці в Луцьку





Про це повідомляє



Цьогоріч Виннику виповнюється 45 років.



В Луцьку його день народження припав на велику вечірку від LUX FM, де лучани його й привітали.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомого українського співака Олега Винника лучани привітали із днем народження, яке він відзначає сьогодні, 31 липня.Про це повідомляє Перший Цьогоріч Виннику виповнюється 45 років.В Луцьку його день народження припав, де лучани його й привітали.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію