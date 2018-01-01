Олега Винника привітали з днем народження на вечірці в Луцьку
Сьогодні, 21:58
Відомого українського співака Олега Винника лучани привітали із днем народження, яке він відзначає сьогодні, 31 липня.
Про це повідомляє Перший.
Цьогоріч Виннику виповнюється 45 років.
В Луцьку його день народження припав на велику вечірку від LUX FM, де лучани його й привітали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Перший.
Цьогоріч Виннику виповнюється 45 років.
В Луцьку його день народження припав на велику вечірку від LUX FM, де лучани його й привітали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«Він обзивався», - Саганюк про поетичний інцидент у Володимирі
Сьогодні, 22:13
Олега Винника привітали з днем народження на вечірці в Луцьку
Сьогодні, 21:58
Розповіли про майбутнє Луцького ботсаду
Сьогодні, 21:34