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Олега Винника привітали з днем народження на вечірці в Луцьку

Олега Винника привітали з днем народження на вечірці в Луцьку
Відомого українського співака Олега Винника лучани привітали із днем народження, яке він відзначає сьогодні, 31 липня.

Про це повідомляє Перший.

Цьогоріч Виннику виповнюється 45 років.

В Луцьку його день народження припав на велику вечірку від LUX FM, де лучани його й привітали.




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Теги: Олег Винник, Луцьк
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