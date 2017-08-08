«Луцьктепло» поверне «Тепелену» 28 мільйонів під гарантії міськради





Про це йдеться в проекті рішення Луцької міської ради, - повідомляє



Луцькрада має намір погодити та затвердити текст мирової угоди на стадії виконання судового рішення між ДКП «Луцьктепло» та ТзОВ «Тепелен» щодо погашення залишку заборгованості обсягом 23 мільйони гривень протягом 52 календарних місяців.



Нагадаємо, Господарський суд Рівненської області задовольнив позов ТзОВ «Тепелен» про стягнення з ДКП «Луцьктепло» 28,2 мільйона гривень. Під час виконання цього рішення були накладені арешти на кошти ДКП «Луцьктепло», які перебувають на всіх рахунках КП, в результаті чого було списано більше 5 млн грн, що призвело до гальмування господарської діяльності підприємства та затримки виплати заробітної плати працівникам.



Як зазначається в пояснювальній записці, з метою нормалізації господарської діяльності підприємства, між ДКП «Луцьктепло» та ТзОВ «Тепелен» досягнуто згоди про укладення мирової угоди на стадії виконання судового рішення, що сприятиме стабілізації господарської діяльності ДКП «Луцьктепло», яке є одним із ключових комунальних підприємств міста Луцька, та поступовому повному погашенню заборгованості.



Міська рада гарантує виконання ДКП «Луцьктепло» зобов'язань за мировою угодою на стадії виконання судового рішення. У випадку несплати заборгованості за мировою угодою, міська рада як гарант зобов'язується сплатити ТзОВ «Тепелен» таку заборгованість.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДКП «Луцьктепло» зобов'язане упродовж 52 календарних місяців погасити заборгованість перед ТзОВ «Тепелен».Про це йдеться в проекті рішення Луцької міської ради, - повідомляє Конкурент Луцькрада має намір погодити та затвердити текст мирової угоди на стадії виконання судового рішення між ДКП «Луцьктепло» та ТзОВ «Тепелен» щодо погашення залишку заборгованості обсягом 23 мільйони гривень протягом 52 календарних місяців.Нагадаємо, Господарський суд Рівненської області задовольнив позов ТзОВ «Тепелен» про стягнення з ДКП «Луцьктепло» 28,2 мільйона гривень. Під час виконання цього рішення були накладені арешти на кошти ДКП «Луцьктепло», які перебувають на всіх рахунках КП, в результаті чого було списано більше 5 млн грн, що призвело до гальмування господарської діяльності підприємства та затримки виплати заробітної плати працівникам.Як зазначається в пояснювальній записці, з метою нормалізації господарської діяльності підприємства, між ДКП «Луцьктепло» та ТзОВ «Тепелен» досягнуто згоди про укладення мирової угоди на стадії виконання судового рішення, що сприятиме стабілізації господарської діяльності ДКП «Луцьктепло», яке є одним із ключових комунальних підприємств міста Луцька, та поступовому повному погашенню заборгованості.Міська рада гарантує виконання ДКП «Луцьктепло» зобов'язань за мировою угодою на стадії виконання судового рішення. У випадку несплати заборгованості за мировою угодою, міська рада як гарант зобов'язується сплатити ТзОВ «Тепелен» таку заборгованість.

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