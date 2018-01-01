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1 серпня на Волині: гортаючи календар

1 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає журналістка Віра Шевчук (на фото).

Також день народження відзначають екс-заступник Луцького міського голови Олександр Рачков, заслужений лікар України Євген Комарницький, волинський краєзнавець, головний хранитель фондів Волинського краєзнавчого музею Наталія Пушкар.

Також день народження 1 серпня у медійника Олексія Шумика.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Роман і Степан.

Бажаємо усім міцного здоров’я, довголіття й радості від життя.

1 серпня 1913 року у грузинському місті Сурамі у віці 42 роки померла українська письменниця, перекладач, культурний діяч Леся Українка (Лариса Косач).

Тривалий час вона жила на Волині, часто сюди приїжджала, багато писала про Волинь у своїх творах.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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