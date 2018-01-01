1 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначає журналістка Віра Шевчук (на фото).
Також день народження відзначають екс-заступник Луцького міського голови Олександр Рачков, заслужений лікар України Євген Комарницький, волинський краєзнавець, головний хранитель фондів Волинського краєзнавчого музею Наталія Пушкар.
Також день народження 1 серпня у медійника Олексія Шумика.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Роман і Степан.
Бажаємо усім міцного здоров’я, довголіття й радості від життя.
1 серпня 1913 року у грузинському місті Сурамі у віці 42 роки померла українська письменниця, перекладач, культурний діяч Леся Українка (Лариса Косач).
Тривалий час вона жила на Волині, часто сюди приїжджала, багато писала про Волинь у своїх творах.
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Також день народження відзначають екс-заступник Луцького міського голови Олександр Рачков, заслужений лікар України Євген Комарницький, волинський краєзнавець, головний хранитель фондів Волинського краєзнавчого музею Наталія Пушкар.
Також день народження 1 серпня у медійника Олексія Шумика.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Роман і Степан.
Бажаємо усім міцного здоров’я, довголіття й радості від життя.
1 серпня 1913 року у грузинському місті Сурамі у віці 42 роки померла українська письменниця, перекладач, культурний діяч Леся Українка (Лариса Косач).
Тривалий час вона жила на Волині, часто сюди приїжджала, багато писала про Волинь у своїх творах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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