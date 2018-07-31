Мешканці села на Волині досі сидять без світла





Про це повідомляє



Нагадаємо, що 30 липня на Волині пройшов сильний буревій, внаслідок чого 15 населених пунктів лишились без світла.



Як повідомили мешканці села Заболоття, в обідню пору через буревій у населеному пункті зникло електропостачання.



Станом на 22:00 годину світло у домівках волинян відсутнє.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині село Заболоття у Любомльському районі лишається досі без електропостачання.Про це повідомляє ВолиньUA з посиланням на мешканців села.Нагадаємо, що 30 липня на Волині пройшов сильний буревій, внаслідок чого 15 населених пунктівЯк повідомили мешканці села Заболоття, в обідню пору через буревій у населеному пункті зникло електропостачання.Станом на 22:00 годину світло у домівках волинян відсутнє.

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