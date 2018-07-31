Мешканці села на Волині досі сидять без світла
Сьогодні, 22:53
На Волині село Заболоття у Любомльському районі лишається досі без електропостачання.
Про це повідомляє ВолиньUA з посиланням на мешканців села.
Нагадаємо, що 30 липня на Волині пройшов сильний буревій, внаслідок чого 15 населених пунктів лишились без світла.
Як повідомили мешканці села Заболоття, в обідню пору через буревій у населеному пункті зникло електропостачання.
Станом на 22:00 годину світло у домівках волинян відсутнє.
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Про це повідомляє ВолиньUA з посиланням на мешканців села.
Нагадаємо, що 30 липня на Волині пройшов сильний буревій, внаслідок чого 15 населених пунктів лишились без світла.
Як повідомили мешканці села Заболоття, в обідню пору через буревій у населеному пункті зникло електропостачання.
Станом на 22:00 годину світло у домівках волинян відсутнє.
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