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Мешканці села на Волині досі сидять без світла

Мешканці села на Волині досі сидять без світла
На Волині село Заболоття у Любомльському районі лишається досі без електропостачання.

Про це повідомляє ВолиньUA з посиланням на мешканців села.

Нагадаємо, що 30 липня на Волині пройшов сильний буревій, внаслідок чого 15 населених пунктів лишились без світла.

Як повідомили мешканці села Заболоття, в обідню пору через буревій у населеному пункті зникло електропостачання.

Станом на 22:00 годину світло у домівках волинян відсутнє.

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Теги: світло
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