Водолази «драять» Стир у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 08:20
Водолази очищають від водоростей річку Стир біля пляжу в центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки в Луцьку.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Річку біля центрального пляжу в Луцьку очищають від рослин, які заважають відпочивальникам купатись. Працюють водолази вранці, коли бажаючих поплавати не так багато.
Проте, лучани купаються і зранку. Пані Ніна каже, що уже 50 років чи не кожен теплий ранок проводить на пляжі. Вона підтримує очистку річки від водоростів.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Річку біля центрального пляжу в Луцьку очищають від рослин, які заважають відпочивальникам купатись. Працюють водолази вранці, коли бажаючих поплавати не так багато.
Проте, лучани купаються і зранку. Пані Ніна каже, що уже 50 років чи не кожен теплий ранок проводить на пляжі. Вона підтримує очистку річки від водоростів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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