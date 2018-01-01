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Водолази «драять» Стир у Луцьку. ВІДЕО

Водолази «драять» Стир у Луцьку. ВІДЕО
Водолази очищають від водоростей річку Стир біля пляжу в центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки в Луцьку.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Річку біля центрального пляжу в Луцьку очищають від рослин, які заважають відпочивальникам купатись. Працюють водолази вранці, коли бажаючих поплавати не так багато.

Проте, лучани купаються і зранку. Пані Ніна каже, що уже 50 років чи не кожен теплий ранок проводить на пляжі. Вона підтримує очистку річки від водоростів.



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Теги: Стир, Луцьк
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