На Кравчука і Воїнів-Інтернаціоналістів у Луцьку – потоп. ФОТО





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Зі слів очевидців, потопи на цих вулицях під час сильних злив трапляються регулярно. За станом на 23:45 вчора, 31 липня, вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів повністю заблокована через високий рівень води, вулицею Кравчука проїзд неможливий в районі перехрестя з Воїнів-Інтернаціоналістів.



Очевидці повідомляють, що вода сходить, але дуже повільно. В результаті негоди залило автомобілі, які були припарковані поруч.



Нагадаємо, також затопило проспект Соборності неподалік торгового центру «Гостинець».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гроза, яка супроводжувалась рясною зливою, спричинила потоп на низці луцьких вулиць, зокрема Кравчука та Воїнів-Інтернаціоналістів.Про це пишуть Волинські Новини Зі слів очевидців, потопи на цих вулицях під час сильних злив трапляються регулярно. За станом на 23:45 вчора, 31 липня, вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів повністю заблокована через високий рівень води, вулицею Кравчука проїзд неможливий в районі перехрестя з Воїнів-Інтернаціоналістів.Очевидці повідомляють, що вода сходить, але дуже повільно. В результаті негоди залило автомобілі, які були припарковані поруч.Нагадаємо, такожнеподалік торгового центру «Гостинець».

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