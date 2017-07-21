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На Кравчука і Воїнів-Інтернаціоналістів у Луцьку – потоп. ФОТО

На Кравчука і Воїнів-Інтернаціоналістів у Луцьку – потоп. ФОТО
Гроза, яка супроводжувалась рясною зливою, спричинила потоп на низці луцьких вулиць, зокрема Кравчука та Воїнів-Інтернаціоналістів.

Про це пишуть Волинські Новини.

Зі слів очевидців, потопи на цих вулицях під час сильних злив трапляються регулярно. За станом на 23:45 вчора, 31 липня, вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів повністю заблокована через високий рівень води, вулицею Кравчука проїзд неможливий в районі перехрестя з Воїнів-Інтернаціоналістів.

Очевидці повідомляють, що вода сходить, але дуже повільно. В результаті негоди залило автомобілі, які були припарковані поруч.

Нагадаємо, також затопило проспект Соборності неподалік торгового центру «Гостинець».


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Теги: потоп, Луцьк
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