Викрадене на Волині авто знайшли на Київщині. ФОТО
Сьогодні, 07:22
Бориспільські патрульні затримали автомобіль, яким незаконно заволоділи у Волинській області.
Про це повідомляє патрульна поліція Борисполя у Facebook.
План «Перехоплення» ввели вчора надвечір, оскільки в селі Старовойтове Волинської області невідомі викрали автомобіль Skoda Octavia.
Транспортний засіб побачили бориспільські патрульні на вулиці Київський Шлях. Зупинили авто на 46 км автошляху Київ-Харків. Керував 18-річний водій.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Автомобіль із водієм доставили до Бориспільського відділу поліції.
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Про це повідомляє патрульна поліція Борисполя у Facebook.
План «Перехоплення» ввели вчора надвечір, оскільки в селі Старовойтове Волинської області невідомі викрали автомобіль Skoda Octavia.
Транспортний засіб побачили бориспільські патрульні на вулиці Київський Шлях. Зупинили авто на 46 км автошляху Київ-Харків. Керував 18-річний водій.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Автомобіль із водієм доставили до Бориспільського відділу поліції.
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