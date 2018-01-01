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Викрадене на Волині авто знайшли на Київщині. ФОТО

Викрадене на Волині авто знайшли на Київщині. ФОТО
Бориспільські патрульні затримали автомобіль, яким незаконно заволоділи у Волинській області.

Про це повідомляє патрульна поліція Борисполя у Facebook.

План «Перехоплення» ввели вчора надвечір, оскільки в селі Старовойтове Волинської області невідомі викрали автомобіль Skoda Octavia.

Транспортний засіб побачили бориспільські патрульні на вулиці Київський Шлях. Зупинили авто на 46 км автошляху Київ-Харків. Керував 18-річний водій.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Автомобіль із водієм доставили до Бориспільського відділу поліції.


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Теги: автомобіль
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