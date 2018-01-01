Викрадене на Волині авто знайшли на Київщині. ФОТО





Про це повідомляє патрульна поліція Борисполя у Facebook.



План «Перехоплення» ввели вчора надвечір, оскільки в селі Старовойтове Волинської області невідомі викрали автомобіль Skoda Octavia.



Транспортний засіб побачили бориспільські патрульні на вулиці Київський Шлях. Зупинили авто на 46 км автошляху Київ-Харків. Керував 18-річний водій.



На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Автомобіль із водієм доставили до Бориспільського відділу поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Бориспільські патрульні затримали автомобіль, яким незаконно заволоділи у Волинській області.Про це повідомляє патрульна поліція Борисполя у Facebook.План «Перехоплення» ввели вчора надвечір, оскільки в селі Старовойтове Волинської області невідомі викрали автомобіль Skoda Octavia.Транспортний засіб побачили бориспільські патрульні на вулиці Київський Шлях. Зупинили авто на 46 км автошляху Київ-Харків. Керував 18-річний водій.На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Автомобіль із водієм доставили до Бориспільського відділу поліції.

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