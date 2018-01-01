У валютника в центрі Луцька відібрали 10 тисяч доларів





Про це повідомляє інтернет-видання



Нагадаємо, 31 липня біля луцького ЦУМу невідомі пограбували валютника на 10 тисяч доларів.



«Можемо підтвердити факт пограбування. Проводяться оперативно-розшукові дії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження», - повідомили у прес-службі правоохоронців.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція отримала повідомлення про пограбування валютника у центрі Луцька і шукає зловмисників.Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24 з посиланням на прес-службу волинської поліції.Нагадаємо, 31 липня біля луцького ЦУМу невідоміна 10 тисяч доларів.«Можемо підтвердити факт пограбування. Проводяться оперативно-розшукові дії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження», - повідомили у прес-службі правоохоронців.

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