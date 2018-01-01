вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У валютника в центрі Луцька відібрали 10 тисяч доларів

У валютника в центрі Луцька відібрали 10 тисяч доларів
Поліція отримала повідомлення про пограбування валютника у центрі Луцька і шукає зловмисників.

Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24 з посиланням на прес-службу волинської поліції.

Нагадаємо, 31 липня біля луцького ЦУМу невідомі пограбували валютника на 10 тисяч доларів.

«Можемо підтвердити факт пограбування. Проводяться оперативно-розшукові дії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження», - повідомили у прес-службі правоохоронців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пограбування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вони зомбовані», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі про прихожан УПЦ МП
Велична і похмура краса: луцькі ріки перед грозою. ФОТО
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У валютника в центрі Луцька відібрали 10 тисяч доларів
Сьогодні, 00:30
На Кравчука і Воїнів-Інтернаціоналістів у Луцьку – потоп. ФОТО
Сьогодні, 00:12
1 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Біля РАЦСу в Луцьку знову розлилося «озеро». ВІДЕО
31 липень, 23:41
Мешканці села на Волині досі сидять без світла
31 липень, 22:53
Схожі новини
На Рівненщині двоє зловмисників зв'язали і пограбували 89-річну бабусю На Рівненщині двоє зловмисників зв'язали і пограбували 89-річну бабусю
27 липень, 13:46
Зухвале пограбування на Волині: бандити побили жінку Зухвале пограбування на Волині: бандити побили жінку
03 липень, 13:22
У Києві зі стріляниною пограбували конвертцентр: є поранені У Києві зі стріляниною пограбували конвертцентр: є поранені
02 липень, 16:34
За крадіжку мобілки лучанин може сісти на 4 роки За крадіжку мобілки лучанин може сісти на 4 роки
28 червень, 20:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У валютника в центрі Луцька відібрали 10 тисяч доларів
Сьогодні, 00:30
 0
На Кравчука і Воїнів-Інтернаціоналістів у Луцьку – потоп. ФОТО
Сьогодні, 00:12
 0
1 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Біля РАЦСу в Луцьку знову розлилося «озеро». ВІДЕО
31 липень, 23:41
 0
Мешканці села на Волині досі сидять без світла
31 липень, 22:53
 0
Медіа
відео
1/8