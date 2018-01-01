У валютника в центрі Луцька відібрали 10 тисяч доларів
Сьогодні, 00:30
Поліція отримала повідомлення про пограбування валютника у центрі Луцька і шукає зловмисників.
Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24 з посиланням на прес-службу волинської поліції.
Нагадаємо, 31 липня біля луцького ЦУМу невідомі пограбували валютника на 10 тисяч доларів.
«Можемо підтвердити факт пограбування. Проводяться оперативно-розшукові дії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження», - повідомили у прес-службі правоохоронців.
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Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24 з посиланням на прес-службу волинської поліції.
Нагадаємо, 31 липня біля луцького ЦУМу невідомі пограбували валютника на 10 тисяч доларів.
«Можемо підтвердити факт пограбування. Проводяться оперативно-розшукові дії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження», - повідомили у прес-службі правоохоронців.
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