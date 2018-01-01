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Опублікували 130-річні фото храму у Володимирі

Опублікували 130-річні фото храму у Володимирі
У мережі з’явилися унікальні світлини церкви у Володимирі-Волинському, яким уже майже 130 років.

Про це йдеться у повідомленні у спільноті «Волинь» у соціальній мережі Facebook.

«Румовища та залишки розписів церкви Успіння Пресвятої Богородиці у Володимирі. Близько 1889 року», - йдеться у коментарі до фотографій.

Опублікували 130-річні фото храму у Володимирі
Опублікували 130-річні фото храму у Володимирі
Опублікували 130-річні фото храму у Володимирі


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Теги: історія, Волинь
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