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До Луцька прибув літак із севастопольської авіабригади. ФОТО

До Луцька прибув літак із севастопольської авіабригади. ФОТО
На Луцький військовий аеродром прилетів навчально-бойовий літак Л-39 «Альбатрос».

Літак прилетів 31 липня, - повідомляє Район. Луцьк із посиланням на «Організацію Волинських Авіалюбителів ОВАЛ».

Це перший борт зі складу 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації. Літак прилетів з аеродрома Кульбакіно, що в Миколаєві.

Перед посадкою літак зробив ефектний привітальний прохід над магістральною руліжною доріжкою та центральною заправочною Луцького військового аеродрому.


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Теги: літак
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