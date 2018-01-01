До Луцька прибув літак із севастопольської авіабригади. ФОТО





Літак прилетів 31 липня, - повідомляє



Це перший борт зі складу 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації. Літак прилетів з аеродрома Кульбакіно, що в Миколаєві.



Перед посадкою літак зробив ефектний привітальний прохід над магістральною руліжною доріжкою та центральною заправочною Луцького військового аеродрому.





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