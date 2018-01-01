До Луцька прибув літак із севастопольської авіабригади. ФОТО
Сьогодні, 04:52
На Луцький військовий аеродром прилетів навчально-бойовий літак Л-39 «Альбатрос».
Літак прилетів 31 липня, - повідомляє Район. Луцьк із посиланням на «Організацію Волинських Авіалюбителів ОВАЛ».
Це перший борт зі складу 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації. Літак прилетів з аеродрома Кульбакіно, що в Миколаєві.
Перед посадкою літак зробив ефектний привітальний прохід над магістральною руліжною доріжкою та центральною заправочною Луцького військового аеродрому.
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Літак прилетів 31 липня, - повідомляє Район. Луцьк із посиланням на «Організацію Волинських Авіалюбителів ОВАЛ».
Це перший борт зі складу 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації. Літак прилетів з аеродрома Кульбакіно, що в Миколаєві.
Перед посадкою літак зробив ефектний привітальний прохід над магістральною руліжною доріжкою та центральною заправочною Луцького військового аеродрому.
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