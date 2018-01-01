Приміщення луцької книгарні пустять «з молотка»





Про це йдеться у



У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost yачальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко повідомила, що йдеться про книгарню "Планета".



Нагадаємо, раніше мали намір здати приміщення "Планети"



Також зазначають, що, відповідно до ст.13, 15 Закону, приватизація комунального майна здійснюється шляхом продажу об’єктів права комунальної власності на аукціоні (з умовами або без умов), виключно на електронних аукціонах.



Зауважимо, що депутат Луцькради Павло Данильчук пропонує запровадити мораторій на відчуження, продаж чи передачу комунального майна територіальної громади міста Луцьк, в якому перебувають редакції друкованих засобів масової інформації, друкарні, видавництва, книгарні, підприємства книгорозповсюдження, заклади культури та творчі спілки.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на аукціоні без умов продадуть приміщення книгарні на проспекті Волі, 8 площею 89,4 квадратних метра.Про це йдеться у проекті рішення міської ради У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost yачальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко повідомила, що йдеться про книгарню "Планета".Нагадаємо, раніше мали намір здати приміщення "Планети" в оренду Також зазначають, що, відповідно до ст.13, 15 Закону, приватизація комунального майна здійснюється шляхом продажу об’єктів права комунальної власності на аукціоні (з умовами або без умов), виключно на електронних аукціонах.Зауважимо, що депутат Луцькрадина відчуження, продаж чи передачу комунального майна територіальної громади міста Луцьк, в якому перебувають редакції друкованих засобів масової інформації, друкарні, видавництва, книгарні, підприємства книгорозповсюдження, заклади культури та творчі спілки.

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