У Луцьку змінився склад комітету, який обирає перевізників
Сьогодні, 09:25
Виконком Луцької міської ради вніс зміни до складу конкурсного комітету з визначення переможців конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у місті.
Відповідне рішення ухвалили у середу, 1 серпня.
Зі складу конкурсного комітету виключили колишнього начальника управління транспорту Віктора Кукішева та заступника відділу управління Укртрансбезпеки в області В'ячеслава Козлова.
Натомість новими членами конкурсного комітету стали нещодавно призначений начальник управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов та начальник управління Укртрансбезпеки у Волинській області Віталій Конончук.
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Відповідне рішення ухвалили у середу, 1 серпня.
Зі складу конкурсного комітету виключили колишнього начальника управління транспорту Віктора Кукішева та заступника відділу управління Укртрансбезпеки в області В'ячеслава Козлова.
Натомість новими членами конкурсного комітету стали нещодавно призначений начальник управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов та начальник управління Укртрансбезпеки у Волинській області Віталій Конончук.
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