У Луцьку змінився склад комітету, який обирає перевізників





Відповідне рішення ухвалили у середу, 1 серпня.



Зі складу конкурсного комітету виключили колишнього начальника управління транспорту Віктора Кукішева та заступника відділу управління Укртрансбезпеки в області В'ячеслава Козлова.



Натомість новими членами конкурсного комітету стали нещодавно призначений начальник управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов та начальник управління Укртрансбезпеки у Волинській області Віталій Конончук.

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