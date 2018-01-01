вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку змінився склад комітету, який обирає перевізників

У Луцьку змінився склад комітету, який обирає перевізників
Виконком Луцької міської ради вніс зміни до складу конкурсного комітету з визначення переможців конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у місті.

Відповідне рішення ухвалили у середу, 1 серпня.

Зі складу конкурсного комітету виключили колишнього начальника управління транспорту Віктора Кукішева та заступника відділу управління Укртрансбезпеки в області В'ячеслава Козлова.

Натомість новими членами конкурсного комітету стали нещодавно призначений начальник управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов та начальник управління Укртрансбезпеки у Волинській області Віталій Конончук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: маршрутка, Луцьк, комісія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вони зомбовані», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі про прихожан УПЦ МП
Велична і похмура краса: луцькі ріки перед грозою. ФОТО
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькому підприємству дали гроші на ліквідацію наслідків негоди
Сьогодні, 09:30
У Луцьку змінився склад комітету, який обирає перевізників
Сьогодні, 09:25
На Волині через негоду без світла залишилися 22 села
Сьогодні, 09:24
У Луцьку для «М.Ж.К.» скасували тарифи на вивіз сміття
Сьогодні, 09:22
Курс валют у Луцьку на 1 серпня
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
У Луцьку перевірять маршрутки У Луцьку перевірять маршрутки
24 липень, 09:31
Автобусні баталії: у Луцьку за 2 гривні возитимуть лише школярів Автобусні баталії: у Луцьку за 2 гривні возитимуть лише школярів
18 липень, 10:24
Центр Луцька хочуть «закрити» для міжміських маршруток Центр Луцька хочуть «закрити» для міжміських маршруток
18 липень, 09:52
У Луцьку «для дачників» з’явиться маршрутка №20 У Луцьку «для дачників» з’явиться маршрутка №20
18 липень, 09:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькому підприємству дали гроші на ліквідацію наслідків негоди
Сьогодні, 09:30
 0
У Луцьку змінився склад комітету, який обирає перевізників
Сьогодні, 09:25
 0
На Волині через негоду без світла залишилися 22 села
Сьогодні, 09:24
 0
У Луцьку для «М.Ж.К.» скасували тарифи на вивіз сміття
Сьогодні, 09:22
 0
Курс валют у Луцьку на 1 серпня
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8