Скандальній підприємиці дозволили поставити павільйони в луцькому парку

Орисі Шереметі дозволили встановити групу стаціонарних споруд з літнім торговельним майданчиком на території Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.



Про це йшлося у середу, 1 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.



На засіданнях виконавчого комітету проект рішення про розміщення павільйонів у парку тричі не підтримували, а востаннє таки проголосували, аби погодити розміщення споруд. Однак міський голова наклав на це рішення вето.



Зазначимо, з підприємицею Орисею Шереметою пов'язаний гучний скандал. Його причиною став ресторан, який невдовзі мав з'явитися на березі нещодавно очищеного ставка. Такі дії побачили громадські активісти та забили на сполох.



Забудовник Орися Шеремета переконувала присутніх, що будує заклад для людей і це буде краще, якщо на



У підсумку, проект рішення підтримали, проте там заборонили торгувати алкоголем. «За» проголосували 9 членів виконкому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підприємицідозволили встановити групу стаціонарних споруд з літнім торговельним майданчиком на території Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.Про це йшлося у середу, 1 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.На засіданнях виконавчого комітету проект рішення про розміщення павільйонів у парку тричі не підтримували, а востаннє таки проголосували, аби погодити розміщення споруд. Однак міський голова наклав на це рішення вето.Зазначимо, з підприємицею Орисею Шереметою пов'язаний гучний скандал. Його причиною став ресторан, який невдовзі мав з'явитися на березі нещодавно очищеного ставка. Такі дії побачили громадські активісти та забили на сполох.Забудовник Орися Шеремета переконувала присутніх, що будує заклад для людей і це буде краще, якщо на березі з'явиться гарний ресторан : «Щоб люди мали можливість попити водички, попити квасу».У підсумку, проект рішення підтримали, проте там заборонили торгувати алкоголем. «За» проголосували 9 членів виконкому.

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