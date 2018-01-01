вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку дали квартиру «чорнобильцю»

У Луцьку дали квартиру «чорнобильцю»
У Луцьку виділили квартиру родині ліквідатора наслідків на ЧАЕС.

Про це йшлося у середу, 1 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник відділу реєстру житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства Геннадій Козюта розповів, що квартиру «чорнобильцю» виділять на вулиці Ковельській, 29.

«Сім’я складається з 9 людей, у них – 7 дітей. Зараз чоловік, дружина і три доньки проживає у двокімнатній неприватизованій квартирі. Утримують житло батьки і сини», - зауважив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: квартира, Чорнобиль, Луцьк, ліквідатор
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вони зомбовані», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі про прихожан УПЦ МП
Велична і похмура краса: луцькі ріки перед грозою. ФОТО
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку не дозволили торгувати молоком «з машин»
Сьогодні, 10:08
Волинській лікарці, яка «попалася» на хабарі, оголосили про підозру
Сьогодні, 10:01
У Луцьку дали квартиру «чорнобильцю»
Сьогодні, 10:00
На заході України продовжаться дощі і грози
Сьогодні, 10:00
Скандальній підприємиці дозволили поставити павільйони в луцькому парку
Сьогодні, 09:46
Схожі новини
Розкрили шахрайську схему при оренді квартир у Луцьку Розкрили шахрайську схему при оренді квартир у Луцьку
31 липень, 09:55
Дали квартиру лучанці, яка з родиною мешкає у технічному приміщенні банку Дали квартиру лучанці, яка з родиною мешкає у технічному приміщенні банку
19 липень, 00:32
У Луцьку горіла квартира. ФОТО У Луцьку горіла квартира. ФОТО
06 липень, 11:46
Не за всі гроші: повідомили середні ціни оренди квартир у Луцьку Не за всі гроші: повідомили середні ціни оренди квартир у Луцьку
27 травень, 05:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські перевізники просять прискорити перевірку на дорогах
Сьогодні, 11:10
 0
У Луцьку копи боротимуться з домашнім насильством
Сьогодні, 11:02
 0
У двох селах на Волині через блискавку горіли будівлі
Сьогодні, 10:58
 0
Савченко розповів, як карав учасників смертельних ДТП
Сьогодні, 10:53
 0
На Волині найбільше не сподобалося, як літають «євробляхи», - Савченко
Сьогодні, 10:48
 0
Медіа
відео
1/8