У Луцьку дали квартиру «чорнобильцю»
Сьогодні, 10:00
У Луцьку виділили квартиру родині ліквідатора наслідків на ЧАЕС.
Про це йшлося у середу, 1 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник відділу реєстру житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства Геннадій Козюта розповів, що квартиру «чорнобильцю» виділять на вулиці Ковельській, 29.
«Сім’я складається з 9 людей, у них – 7 дітей. Зараз чоловік, дружина і три доньки проживає у двокімнатній неприватизованій квартирі. Утримують житло батьки і сини», - зауважив він.
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Про це йшлося у середу, 1 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник відділу реєстру житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства Геннадій Козюта розповів, що квартиру «чорнобильцю» виділять на вулиці Ковельській, 29.
«Сім’я складається з 9 людей, у них – 7 дітей. Зараз чоловік, дружина і три доньки проживає у двокімнатній неприватизованій квартирі. Утримують житло батьки і сини», - зауважив він.
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