У Луцьку дали квартиру «чорнобильцю»





Про це йшлося у середу, 1 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.



Начальник відділу реєстру житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства Геннадій Козюта розповів, що квартиру «чорнобильцю» виділять на вулиці Ковельській, 29.



«Сім’я складається з 9 людей, у них – 7 дітей. Зараз чоловік, дружина і три доньки проживає у двокімнатній неприватизованій квартирі. Утримують житло батьки і сини», - зауважив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку виділили квартиру родині ліквідатора наслідків на ЧАЕС.Про це йшлося у середу, 1 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник відділу реєстру житлового фонду департаменту житлово-комунального господарстварозповів, що квартиру «чорнобильцю» виділять на вулиці Ковельській, 29.«Сім’я складається з 9 людей, у них – 7 дітей. Зараз чоловік, дружина і три доньки проживає у двокімнатній неприватизованій квартирі. Утримують житло батьки і сини», - зауважив він.

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