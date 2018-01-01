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Волинській лікарці, яка «попалася» на хабарі, оголосили про підозру

Волинській лікарці, яка «попалася» на хабарі, оголосили про підозру
Головному лікарю одного із медзакладів Волині, яка «погоріла» на хабарі, оголосили про підозру.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, головного лікаря Ратнівського районного центру первинної медико-санітарної допомоги викрили на хабарі 10 липня. Вона отримала 6 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Згодом стало відомо ім'я жінки.

В таку суму посадова особа оцінила дозвіл на проведення комп’ютерної діагностики організму людини в приміщенні медзакладу.

Нині вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Триває досудове розслідування.

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Теги: хабар, лікарня, медик, Волинь, підозра
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