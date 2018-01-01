Волинській лікарці, яка «попалася» на хабарі, оголосили про підозру
Сьогодні, 10:01
Головному лікарю одного із медзакладів Волині, яка «погоріла» на хабарі, оголосили про підозру.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, головного лікаря Ратнівського районного центру первинної медико-санітарної допомоги викрили на хабарі 10 липня. Вона отримала 6 тисяч гривень неправомірної вигоди.
Згодом стало відомо ім'я жінки.
В таку суму посадова особа оцінила дозвіл на проведення комп’ютерної діагностики організму людини в приміщенні медзакладу.
Нині вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
Триває досудове розслідування.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, головного лікаря Ратнівського районного центру первинної медико-санітарної допомоги викрили на хабарі 10 липня. Вона отримала 6 тисяч гривень неправомірної вигоди.
Згодом стало відомо ім'я жінки.
В таку суму посадова особа оцінила дозвіл на проведення комп’ютерної діагностики організму людини в приміщенні медзакладу.
Нині вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
Триває досудове розслідування.
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