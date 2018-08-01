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Вбивство активіста у Бердянську: затримали п’ятеро підозрюваних

Вбивство активіста у Бердянську: затримали п’ятеро підозрюваних
Правоохоронці затримали п’ятьох підозрюваних у вбивстві учасника АТО Віталія Олешка у Василівці (Запорізька область).

Про це повідомила прес-служба Національної поліції України з посиланням на заступника глави відомства В’ячеслава Аброськіна - пишуть Факти.

"Поліцейські зупинили автомобіль з чотирма підозрюваними в місті Василівка Запорізької області. Ще один зловмисник був розшуканий і затриманий поліцейськими у Бердянську. Усі п’ятеро затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у місті Бердянськ Запорізької області у вівторок, 31 липня, убитий Віталій Олешко (Сармат).

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Теги: вбивство, активіст, Віталій Олешко
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