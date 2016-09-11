Савченко розповів, як карав учасників смертельних ДТП

Голова Волинської ОДАрозповів, що працюючи заступником Міністра МВС, робив усе, аби перевізники, які допускали аварії із загиблими, більше не продовжували своєї діяльності.Про це йшлося 1 серпня під час нарада у голови облдержадміністрації щодо посилення контролю на автошляхах області за вантажними та пасажирськими перевезеннями.«Я теж не вчорашній. Маю великий досвід, і знаю, і про водіїв, які не досипають, і набирають, кого попало, бо нема кого набрати» ,- зауважив посадовець. Натомість, на його думку, це не питання пасажирів. Адже вони, оплачуючи проїзд, певні отримати певний комфорт, хоча б мінімальний Тому метою нинішньої зустрічі є вибудувати напрями спільної роботи, спрямованої на підвищення якості перевезень.Опісля голова ОДА зауважив, що усі люди мають бути рівними. Тож пасажири теж мають відстоювати свої права.«Як тільки хтось веде себе нескромно непорядно, зверхньо – він буде каратися, поки я тут», наголосив посадовець. Він зауважив, що не погрожує, натомість хоче показати як він готовий працювати. Савченко розповів, що колись працював заступником міністра МВС і якщо було якесь серйозне ДТП із загиблими, він мовляв, робив усе, аби ті, хто це допустив, більше не продовжували діяльності.«Я цим не хвалюся, десь певне грішив. Але при мені коли я прийшов, в 2008 році було 10 тисяч загиблих, а пішов у 2010 - було 4, 5 тисячі загиблих… Я не жалкую, що напівправдою забирав посвідчення, але порядок навів», - сказав Савченко. Мовляв, вдалося врятувати життя тисяч людей, тож не важливо, «драконівськими чи недраконівськими» методами.