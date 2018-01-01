На Рівненщині кобила втрапила у глибоку яму. ФОТО





31 липня о 12:03 до рівненських рятувальників надійшло повідомлення, що у приватному господарстві с. Дядьковичі Рівненського району у септик провалилася кобила. Господар відпустив тварину пастися, а вона не помітила пастки, - пише



Люк, що закривав септичну яму був геть заржавілий, тому не витримав значної ваги свійської тварини. Самостійно вибратися із двометрової ями, що заповнена водою, кобила Зінька не змогла, тож власник викликав рятувальників.



Як зазначив керівник прес-служби ДСНС області Дмитро Мельник, значно ускладнювало роботу те, що задні копита тварини сильно вгрузли у мул на дні ями, а обв’язати її рятувальними мотузками чи пожежними рукави можливості не було. Тварина була змучена і майже на рухалася, тому рятувальникам довелося частково розібрати та підкопати септик, а також вичерпати воду.



Лише після цього тварину вдалося обв’язати мотузками та підняти за допомогою лебідки.



Кобила не постраждала. Загалом до надання допомоги залучили дві одиниці спецтехніки та дев’ять рятувальників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рівненські рятувальники врятували коня з глибокої ями.31 липня о 12:03 до рівненських рятувальників надійшло повідомлення, що у приватному господарстві с. Дядьковичі Рівненського району у септик провалилася кобила. Господар відпустив тварину пастися, а вона не помітила пастки, - пише Радіотрек Люк, що закривав септичну яму був геть заржавілий, тому не витримав значної ваги свійської тварини. Самостійно вибратися із двометрової ями, що заповнена водою, кобила Зінька не змогла, тож власник викликав рятувальників.Як зазначив керівник прес-служби ДСНС області Дмитро Мельник, значно ускладнювало роботу те, що задні копита тварини сильно вгрузли у мул на дні ями, а обв’язати її рятувальними мотузками чи пожежними рукави можливості не було. Тварина була змучена і майже на рухалася, тому рятувальникам довелося частково розібрати та підкопати септик, а також вичерпати воду.Лише після цього тварину вдалося обв’язати мотузками та підняти за допомогою лебідки.Кобила не постраждала. Загалом до надання допомоги залучили дві одиниці спецтехніки та дев’ять рятувальників.

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