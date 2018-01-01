Волинські перевізники просять прискорити перевірку на дорогах

Волинські перевізники просять патрульних та Укртрансбезпеку оперативніше проводити перевірку власне на дорогах – адже через втрачений на огляд час, рейси потім не встигають на кінцевий пункт призначення, а це створює незручності пасажирам та призводить до затримок інших рейсів.Про це йшлося 1 серпня під час нарада у голови облдержадміністрації щодо посилення контролю на автошляхах області за вантажними та пасажирськими перевезеннямиОдин із перевізників після доповіді заступника начальника управління патрульної поліції зауважив, що є питання стосовно перевірки. Наприклад, перевірка маршруток на Любомльському пості призводить до затримок на 15-20 хв.«Через це маршрутки вже не встигають на Ковель», - додав чоловік. Через це або водії «змушені» гнати по 120 км, аби встигнути, або ж банально запізнюються.«Через перевірку на відправку в Ковелі я не встигаю.. а якщо ще оформлення протоколу, то взагалі», - додав чоловік. Тому він прохав оперативніше проводити перевірку, бо на Любомльському пості постійно трапляються такі затримки.Голова ОДАпогодився, що така проблема існує.«Я й не вірю, що за 15 хвилин. Інспектор поки огляне, а тут ще водій щось сказав. Тому, може перевірка й на 40 хвилин затягнутися», - додав посадовець.Тому, як варіант, він запропонував зібрати комісію, яка перевірить підприємства.«Із метою певного контролю, тоді перевіряти епізодично», - зауважив Савченко. Тому він запропонував розглянути такий сценарій.