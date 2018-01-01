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Волинські перевізники просять прискорити перевірку на дорогах

Волинські перевізники просять прискорити перевірку на дорогах
Волинські перевізники просять патрульних та Укртрансбезпеку оперативніше проводити перевірку власне на дорогах – адже через втрачений на огляд час, рейси потім не встигають на кінцевий пункт призначення, а це створює незручності пасажирам та призводить до затримок інших рейсів.

Про це йшлося 1 серпня під час нарада у голови облдержадміністрації щодо посилення контролю на автошляхах області за вантажними та пасажирськими перевезеннями

Один із перевізників після доповіді заступника начальника управління патрульної поліції зауважив, що є питання стосовно перевірки. Наприклад, перевірка маршруток на Любомльському пості призводить до затримок на 15-20 хв.

«Через це маршрутки вже не встигають на Ковель», - додав чоловік. Через це або водії «змушені» гнати по 120 км, аби встигнути, або ж банально запізнюються.

«Через перевірку на відправку в Ковелі я не встигаю.. а якщо ще оформлення протоколу, то взагалі», - додав чоловік. Тому він прохав оперативніше проводити перевірку, бо на Любомльському пості постійно трапляються такі затримки.

Голова ОДА Олександр Савченко погодився, що така проблема існує.

«Я й не вірю, що за 15 хвилин. Інспектор поки огляне, а тут ще водій щось сказав. Тому, може перевірка й на 40 хвилин затягнутися», - додав посадовець.

Тому, як варіант, він запропонував зібрати комісію, яка перевірить підприємства.

«Із метою певного контролю, тоді перевіряти епізодично», - зауважив Савченко. Тому він запропонував розглянути такий сценарій.

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Теги: Савченко, перевірка, транспорт, Любомль
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