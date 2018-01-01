На Волині під час весілля отруїлось 17 людей





Про це інформує Волинський лабораторний центр.



Хворі перебувають на стаціонарному та амбулаторному лікуванні з середньою та легкою формою гострої кишкової інфекції.



Відтак, в осередку захворювання проводиться комплекс протиепідемічних та профілактичних заходів, для лабораторного дослідження проведено відбір проб харчових продуктів, сировини, змивів тощо.



Епідеміологічне розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після святкування весілля в готельно-ресторанному комплексі «Садиба на Джерелах» Ківерцівського району до лікарні з кишковими розладами звернулось 17 осіб, з них - 3 дітей.Про це інформує Волинський лабораторний центр.Хворі перебувають на стаціонарному та амбулаторному лікуванні з середньою та легкою формою гострої кишкової інфекції.Відтак, в осередку захворювання проводиться комплекс протиепідемічних та профілактичних заходів, для лабораторного дослідження проведено відбір проб харчових продуктів, сировини, змивів тощо.Епідеміологічне розслідування триває.

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