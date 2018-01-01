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На Волині під час весілля отруїлось 17 людей

На Волині під час весілля отруїлось 17 людей
Після святкування весілля в готельно-ресторанному комплексі «Садиба на Джерелах» Ківерцівського району до лікарні з кишковими розладами звернулось 17 осіб, з них - 3 дітей.

Про це інформує Волинський лабораторний центр.

Хворі перебувають на стаціонарному та амбулаторному лікуванні з середньою та легкою формою гострої кишкової інфекції.

Відтак, в осередку захворювання проводиться комплекс протиепідемічних та профілактичних заходів, для лабораторного дослідження проведено відбір проб харчових продуктів, сировини, змивів тощо.

Епідеміологічне розслідування триває.

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Теги: отруєння, весілля, ресторан, Волинь
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