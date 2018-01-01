«Тут є місце для всіх», - Андрій Покровський про річницю луцького «Променя». ВІДЕО
Сьогодні, 11:30
24 серпня розважальний центр «Промінь» святкує день народження. Усе почалося з ідеї Андрія Покровського повернути Луцьку місце дитячих усмішок, подарувати лучанам можливість сучасного сімейного відпочинку.
Про це йдеться у ролику, який відзняли з нагоди святкування річниці оновленого «Променя», - пише Конкурент.
«Кінотеатр «Промінь» був центром культури для декількох поколінь лучан. Але з часом кінотеатр занепав. Мені було прикро спостерігати за цим. Рік тому ми відновили «Промінь», перетворили його на сучасний розважальний центр. Сьогодні тут є місце для всіх: від маленьких дітей до поважних пенсіонерів. Ми створили це з любов'ю до Вас», – розповів Андрій Покровський.
Нині РЦ «Промінь» – це інвестиції в майбутнє нашого міста, це десятки робочих місць і можливості для розвитку місцевого бізнесу. Це – люди, які щодня наполегливо працюють для свого міста з вірою в краще, з променем в серці!
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Про це йдеться у ролику, який відзняли з нагоди святкування річниці оновленого «Променя», - пише Конкурент.
«Кінотеатр «Промінь» був центром культури для декількох поколінь лучан. Але з часом кінотеатр занепав. Мені було прикро спостерігати за цим. Рік тому ми відновили «Промінь», перетворили його на сучасний розважальний центр. Сьогодні тут є місце для всіх: від маленьких дітей до поважних пенсіонерів. Ми створили це з любов'ю до Вас», – розповів Андрій Покровський.
Нині РЦ «Промінь» – це інвестиції в майбутнє нашого міста, це десятки робочих місць і можливості для розвитку місцевого бізнесу. Це – люди, які щодня наполегливо працюють для свого міста з вірою в краще, з променем в серці!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Порівняно з тим, який "ПРОМІНЬ" був кілька років тому, і який він зараз, це величезний стрибок! Вже з цього можна робити висновок, що наш Луцьк розвивається.
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