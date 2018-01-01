вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Тут є місце для всіх», - Андрій Покровський про річницю луцького «Променя». ВІДЕО

«Тут є місце для всіх», - Андрій Покровський про річницю луцького «Променя». ВІДЕО
24 серпня розважальний центр «Промінь» святкує день народження. Усе почалося з ідеї Андрія Покровського повернути Луцьку місце дитячих усмішок, подарувати лучанам можливість сучасного сімейного відпочинку.

Про це йдеться у ролику, який відзняли з нагоди святкування річниці оновленого «Променя», - пише Конкурент.

«Кінотеатр «Промінь» був центром культури для декількох поколінь лучан. Але з часом кінотеатр занепав. Мені було прикро спостерігати за цим. Рік тому ми відновили «Промінь», перетворили його на сучасний розважальний центр. Сьогодні тут є місце для всіх: від маленьких дітей до поважних пенсіонерів. Ми створили це з любов'ю до Вас», – розповів Андрій Покровський.

Нині РЦ «Промінь» – це інвестиції в майбутнє нашого міста, це десятки робочих місць і можливості для розвитку місцевого бізнесу. Це – люди, які щодня наполегливо працюють для свого міста з вірою в краще, з променем в серці!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Покровський, РЦ «Промінь», день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Порівняно з тим, який "ПРОМІНЬ" був кілька років тому, і який він зараз, це величезний стрибок! Вже з цього можна робити висновок, що наш Луцьк розвивається.
Відповісти
Вибір редактора
«Вони зомбовані», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі про прихожан УПЦ МП
Велична і похмура краса: луцькі ріки перед грозою. ФОТО
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Перевірки на Волині налякали «перевізників-нелегалів»
Сьогодні, 11:53
50-річна жінка на смерть збила хлопчика. ФОТО
Сьогодні, 11:35
«Тут є місце для всіх», - Андрій Покровський про річницю луцького «Променя». ВІДЕО
Сьогодні, 11:30
На човні і з куривом: на Волині затримали контрабандистів
Сьогодні, 11:26
На Волині під час весілля отруїлось 17 людей
Сьогодні, 11:24
Схожі новини
22 липня на Волині: гортаючи календар 22 липня на Волині: гортаючи календар
22 липень, 00:00
16 липня на Волині: гортаючи календар 16 липня на Волині: гортаючи календар
16 липень, 00:00
7 причин святкувати дитячий день народження в боулінг клубі StrikeCity* 7 причин святкувати дитячий день народження в боулінг клубі StrikeCity*
12 липень, 11:14
7 липня на Волині: гортаючи календар 7 липня на Волині: гортаючи календар
07 липень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку хочуть заборонити продавати комунальні книгарні
Сьогодні, 12:45
 0
Поліція з’ясовує обставини отруєння людей під час весілля на Волині
Сьогодні, 12:45
 0
У волинянина «обчистили» квартиру на 80 тисяч
Сьогодні, 12:33
 0
«Нова луцька атракція», – депутат про залишки поваленого дерева в центрі міста
Сьогодні, 12:16
 0
Бійці «Світязя» відправились у ротацію на Схід
Сьогодні, 12:13
 0
Медіа
відео
1/8