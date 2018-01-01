«Тут є місце для всіх», - Андрій Покровський про річницю луцького «Променя». ВІДЕО





Про це йдеться у ролику, який відзняли з нагоди святкування річниці оновленого «Променя», - пише



«Кінотеатр «Промінь» був центром культури для декількох поколінь лучан. Але з часом кінотеатр занепав. Мені було прикро спостерігати за цим. Рік тому ми відновили «Промінь», перетворили його на сучасний розважальний центр. Сьогодні тут є місце для всіх: від маленьких дітей до поважних пенсіонерів. Ми створили це з любов'ю до Вас», – розповів Андрій Покровський.



Нині РЦ «Промінь» – це інвестиції в майбутнє нашого міста, це десятки робочих місць і можливості для розвитку місцевого бізнесу. Це – люди, які щодня наполегливо працюють для свого міста з вірою в краще, з променем в серці!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24 серпня розважальний центр «Промінь» святкує день народження. Усе почалося з ідеї Андрія Покровського повернути Луцьку місце дитячих усмішок, подарувати лучанам можливість сучасного сімейного відпочинку.Про це йдеться у ролику, який відзняли з нагоди святкування річниці оновленого «Променя», - пише Конкурент «Кінотеатр «Промінь» був центром культури для декількох поколінь лучан. Але з часом кінотеатр занепав. Мені було прикро спостерігати за цим. Рік тому ми відновили «Промінь», перетворили його на сучасний розважальний центр. Сьогодні тут є місце для всіх: від маленьких дітей до поважних пенсіонерів. Ми створили це з любов'ю до Вас», – розповів Андрій Покровський.Нині РЦ «Промінь» – це інвестиції в майбутнє нашого міста, це десятки робочих місць і можливості для розвитку місцевого бізнесу. Це – люди, які щодня наполегливо працюють для свого міста з вірою в краще, з променем в серці!

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