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50-річна жінка на смерть збила хлопчика. ФОТО

50-річна жінка на смерть збила хлопчика. ФОТО
У Харкові під колесами легковика загинув 10-річний хлопчик.

У Харкові легковик збив на пішохідному переході 10-річного хлопчика, який помер по дорозі до лікарні, - пише Уніан.

Про це повідомляє поліція Харківщини.

"Подія сталася близько 14.45 на проспекті Московському у Немишлянському районі Харкова. За попередніми даними, хлопчик переходив дорогу по пішохідному переходу, коли на нього наїхав автомобіль ВАЗ-21111 під керуванням 50-річної жінки. Підліток отримав тяжкі травми, медики не встигли довезти його до лікарні", - йдеться у повідомленні.

50-річна жінка на смерть збила хлопчика. ФОТО
50-річна жінка на смерть збила хлопчика. ФОТО

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Теги: ДТП, смерть
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