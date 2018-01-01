50-річна жінка на смерть збила хлопчика. ФОТО

У Харкові під колесами легковика загинув 10-річний хлопчик.У Харкові легковик збив на пішохідному переході 10-річного хлопчика, який помер по дорозі до лікарні, - пише Уніан.Про це повідомляє поліція Харківщини."Подія сталася близько 14.45 на проспекті Московському у Немишлянському районі Харкова. За попередніми даними, хлопчик переходив дорогу по пішохідному переходу, коли на нього наїхав автомобіль ВАЗ-21111 під керуванням 50-річної жінки. Підліток отримав тяжкі травми, медики не встигли довезти його до лікарні", - йдеться у повідомленні.