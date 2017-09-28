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«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами липня

«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами липня
Інформаційне агентство ВолиньPost – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами місяця згідно з даними сайту «Bigmir)net».

Отож, згідно зі статистикою липня найпопулярнішими регіональними інтернет-виданнями є Інформаційне агентство ВолиньPost та Інформаційне агентство "Волинські новини".

Утім, за загальними хостами (кількістю відвідувачів) лідером рейтингу є видання "ВолиньPost".

Так, у липні сайт читали 1 240 810 людей.
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами липня

Тоді як "Волинські новини" читали на 295 045 людей менше - 945 765.
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами липня

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost вдячна кожному із цієї величезної кількості читачів за інтерес до опублікованої нами інформації та мотивацію щодня оперативно повідомляти актуальні для області новини! Обіцяємо, що кожному із понад мільйона читачів, які відвідали ресурс у липні, ми віддячимо цікавими публікаціями у наступних місяцях!

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Теги: ВолиньPost, рейтинг, ЗМІ
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