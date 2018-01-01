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Перевірки на Волині налякали «перевізників-нелегалів»

Перевірки на Волині налякали «перевізників-нелегалів»
На Волині після початку перевірок з боку Укртансбезпеки та поліції виручка офіційних перевізників зросла на 30-40%. Підприємці пов'язують це із тим, що наразі значно знизилася активність нелегальних перевізників, які не мають ліцензій на пасажирські перевезення.

Про це 1 серпня розповів перевізник Михайло Яцишин, який здійснює перевезення на міжобласних маршрутах, а також міжміські перевезення на Волині.

Чоловік зауважив, що нині уся молодь користується гаджетами, а інтернет просто кишить пропозиціями перевезень до інших міст, і зазвичай йдеться про нелегальні перевезення. У Луцьку вже навіть є визначені місця, де скупчуються такі перевізники.

«Приїжджають переобладнані Рено Трафіки, Форди на 6-8 місць, вони набирають людей. Це вже так званий нелегальний бізнес, який процвітає. Я не на одній нараді казав, що рано чи пізно це питання вистрелить, бо в погоні за прибутком, їдучи на переобладнаній машині водій робить 3-4 рейси, наприклад, до Львова, якщо є пасажири», - розповів перевізник.

Зазвичай такі послуги вартують на кілька гривень дешевше, однак пасажир не застрахований і ніхто не гарантує його безпеки. Адже аби отримати ліцензію, треба відповідати низці вимог, зокрема, й стосовно безпеки. Тож користуючись послугами перевізників без ліцензії, пасажир діє на свій страх і ризик. Однак люди не завжди цікавляться цією стороною питання.

Натомість коли до нелегальних перевізників підходять представники контролюючих органів, ті повідомляють, що просто зібрали групу на екскурсію тощо.

«Я готовий 100% говорити, що Укртрансінспекція посилила роботу. Ці місця концентрації так званого незаконного перевізника відомі – якщо це знає пересічний пасажир, то правоохоронці та контролюючі органи тим більше», - вважає Яцишин. За його словами, після початку перевірок у рамках операції «Перевізник» «нелегали» значно знизили активність. Внаслідок цього виручка у легальних перевізників зросла.

«По виручці - на 30-40%, вона зросла за 10 днів», - мовив чоловік.

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Теги: маршрутки, транспорт, перевірки
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