На Волині розшукують злочинця, який до реанімації побив чоловіка
Сьогодні, 12:02
На Волині поліція шукає зловмисника, що причетний до побиття чоловіка.
Так, у Рожищі, 26 липня, після опівночі невідомі проникли до помешкання 43-річного місцевого жителя та нанесли йому декілька ударів молотком по голові, - інформує ГУНП у Волинській області.
Постраждалого госпіталізували до відділення реанімації. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.
Під час досудового розслідування поліцейські з’ясували, що один із нападників - чоловік віком 30 – 35 років, зростом 180-185 см., худорлявої тілобудови. Був одягнений в червоні шорти, світлу футболку.
Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо особи даного чоловіка, з проханням невідкладно повідомити за номерами телефонів : (050)7139110, (066)9933581 або на лінію «102».
Конфіденційність гарантується. За надання достовірної інформації про особу або місцезнаходження зловмисника гарантується матеріальна винагорода.
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Так, у Рожищі, 26 липня, після опівночі невідомі проникли до помешкання 43-річного місцевого жителя та нанесли йому декілька ударів молотком по голові, - інформує ГУНП у Волинській області.
Постраждалого госпіталізували до відділення реанімації. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.
Під час досудового розслідування поліцейські з’ясували, що один із нападників - чоловік віком 30 – 35 років, зростом 180-185 см., худорлявої тілобудови. Був одягнений в червоні шорти, світлу футболку.
Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо особи даного чоловіка, з проханням невідкладно повідомити за номерами телефонів : (050)7139110, (066)9933581 або на лінію «102».
Конфіденційність гарантується. За надання достовірної інформації про особу або місцезнаходження зловмисника гарантується матеріальна винагорода.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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