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На Волині розшукують злочинця, який до реанімації побив чоловіка

На Волині розшукують злочинця, який до реанімації побив чоловіка
На Волині поліція шукає зловмисника, що причетний до побиття чоловіка.

Так, у Рожищі, 26 липня, після опівночі невідомі проникли до помешкання 43-річного місцевого жителя та нанесли йому декілька ударів молотком по голові, - інформує ГУНП у Волинській області.

Постраждалого госпіталізували до відділення реанімації. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.

Під час досудового розслідування поліцейські з’ясували, що один із нападників - чоловік віком 30 – 35 років, зростом 180-185 см., худорлявої тілобудови. Був одягнений в червоні шорти, світлу футболку.

Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо особи даного чоловіка, з проханням невідкладно повідомити за номерами телефонів : (050)7139110, (066)9933581 або на лінію «102».

Конфіденційність гарантується. За надання достовірної інформації про особу або місцезнаходження зловмисника гарантується матеріальна винагорода.




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Теги: поліція, розшук, Рожище
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