вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Бійці «Світязя» відправились у ротацію на Схід

Бійці «Світязя» відправились у ротацію на Схід
Волинські спецпризначенці вирушили у ротацію в зону проведення ООС.

Бійців роти патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь» провели колеги, бойові побратими, рідні та друзі, - інформує ГУНП у Волинській області.

Спецпризначенці замінять своїх колег, які несуть службу на сході країни.

Заступник начальника ГУНП у Волинській області Наталія Пасічник побажала бійцям щасливої дороги і належного виконання поставлених перед ними завдань.

Традиційно, на сході поліцейські забезпечуватимуть публічну безпеку громадян, працюватимуть на блокпостах над виявленням та недопущенням незаконного перевезення зброї та боєприпасів, тощо.








Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бійці, рота Світязь, Схід
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вони зомбовані», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі про прихожан УПЦ МП
Велична і похмура краса: луцькі ріки перед грозою. ФОТО
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинянина «обчистили» квартиру на 80 тисяч
Сьогодні, 12:33
«Нова луцька атракція», – депутат про залишки поваленого дерева в центрі міста
Сьогодні, 12:16
Бійці «Світязя» відправились у ротацію на Схід
Сьогодні, 12:13
На Волині розшукують злочинця, який до реанімації побив чоловіка
Сьогодні, 12:02
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами липня
Сьогодні, 12:00
Схожі новини
Волинян запрошують на зустріч із бійцями роти «Світязь» Волинян запрошують на зустріч із бійцями роти «Світязь»
13 березень, 17:20
Просять допомогти коштами на ремонт бусів атовцям Просять допомогти коштами на ремонт бусів атовцям
05 липень, 09:40
Волонтери провідали волинських військових на Сході України Волонтери провідали волинських військових на Сході України
04 липень, 12:29
У Луцьку попрощалися із Героєм Андрієм Волосом. ФОТО У Луцьку попрощалися із Героєм Андрієм Волосом. ФОТО
02 липень, 06:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку хочуть заборонити продавати комунальні книгарні
Сьогодні, 12:45
 0
Поліція з’ясовує обставини отруєння людей під час весілля на Волині
Сьогодні, 12:45
 0
У волинянина «обчистили» квартиру на 80 тисяч
Сьогодні, 12:33
 0
«Нова луцька атракція», – депутат про залишки поваленого дерева в центрі міста
Сьогодні, 12:16
 0
Бійці «Світязя» відправились у ротацію на Схід
Сьогодні, 12:13
 0
Медіа
відео
1/8