Бійці «Світязя» відправились у ротацію на Схід





Бійців роти патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь» провели колеги, бойові побратими, рідні та друзі, - інформує ГУНП у Волинській області.



Спецпризначенці замінять своїх колег, які несуть службу на сході країни.



Заступник начальника ГУНП у Волинській області Наталія Пасічник побажала бійцям щасливої дороги і належного виконання поставлених перед ними завдань.



Традиційно, на сході поліцейські забезпечуватимуть публічну безпеку громадян, працюватимуть на блокпостах над виявленням та недопущенням незаконного перевезення зброї та боєприпасів, тощо.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські спецпризначенці вирушили у ротацію в зону проведення ООС.Бійців роти патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь» провели колеги, бойові побратими, рідні та друзі, - інформує ГУНП у Волинській області.Спецпризначенці замінять своїх колег, які несуть службу на сході країни.Заступник начальника ГУНП у Волинській області Наталія Пасічник побажала бійцям щасливої дороги і належного виконання поставлених перед ними завдань.Традиційно, на сході поліцейські забезпечуватимуть публічну безпеку громадян, працюватимуть на блокпостах над виявленням та недопущенням незаконного перевезення зброї та боєприпасів, тощо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію