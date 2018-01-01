У волинянина «обчистили» квартиру на 80 тисяч
Сьогодні, 12:33
У Володимирі-Волинському злодії поцупили з квартири гроші та золоті вироби.
До поліції 1 серпня звернувся 60-річний місцевий мешканець, - пише Володимир медіа.
Як зазначає потерпілий, злодії господарювали у його помешканні 31 липня між 13-ою та 20-ою годинами. Зловмисники пошкодили замки на вхідних дверях. Із собою вони прихопили золоті вироби та 5 тисяч гривень.
Загальну вартість понесених збитків чоловік оцінив у 80 тисяч гривень.
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До поліції 1 серпня звернувся 60-річний місцевий мешканець, - пише Володимир медіа.
Як зазначає потерпілий, злодії господарювали у його помешканні 31 липня між 13-ою та 20-ою годинами. Зловмисники пошкодили замки на вхідних дверях. Із собою вони прихопили золоті вироби та 5 тисяч гривень.
Загальну вартість понесених збитків чоловік оцінив у 80 тисяч гривень.
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