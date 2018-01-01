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У волинянина «обчистили» квартиру на 80 тисяч

У волинянина «обчистили» квартиру на 80 тисяч
У Володимирі-Волинському злодії поцупили з квартири гроші та золоті вироби.

До поліції 1 серпня звернувся 60-річний місцевий мешканець, - пише Володимир медіа.

Як зазначає потерпілий, злодії господарювали у його помешканні 31 липня між 13-ою та 20-ою годинами. Зловмисники пошкодили замки на вхідних дверях. Із собою вони прихопили золоті вироби та 5 тисяч гривень.

Загальну вартість понесених збитків чоловік оцінив у 80 тисяч гривень.


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Теги: крадіжка
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