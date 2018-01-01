У волинянина «обчистили» квартиру на 80 тисяч





До поліції 1 серпня звернувся 60-річний місцевий мешканець, - пише



Як зазначає потерпілий, злодії господарювали у його помешканні 31 липня між 13-ою та 20-ою годинами. Зловмисники пошкодили замки на вхідних дверях. Із собою вони прихопили золоті вироби та 5 тисяч гривень.



Загальну вартість понесених збитків чоловік оцінив у 80 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському злодії поцупили з квартири гроші та золоті вироби.До поліції 1 серпня звернувся 60-річний місцевий мешканець, - пише Володимир медіа Як зазначає потерпілий, злодії господарювали у його помешканні 31 липня між 13-ою та 20-ою годинами. Зловмисники пошкодили замки на вхідних дверях. Із собою вони прихопили золоті вироби та 5 тисяч гривень.Загальну вартість понесених збитків чоловік оцінив у 80 тисяч гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію