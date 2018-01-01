На Волині блискавка підпалила сарай
Сьогодні, 13:27
У селі Сошичне Камінь-Каширського району загорілася господарська будівля. Загоряння внаслідок попадання розряду блискавки у будівлю.
Пожежа сталася 31 липня, близько 21:00, - повідомили на сторінці Камінь-Каширського
Для гасіння залучалися пожежні автомобілі 8 ДПРЧ та МПО с. Сошичне.
Спільними зусилями пожежу локалізували о 21:25 та повністю ліквідували о 22:05.
Зазначають, що будівля загорілася через розряд блискавки.
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Пожежа сталася 31 липня, близько 21:00, - повідомили на сторінці Камінь-Каширського
Для гасіння залучалися пожежні автомобілі 8 ДПРЧ та МПО с. Сошичне.
Спільними зусилями пожежу локалізували о 21:25 та повністю ліквідували о 22:05.
Зазначають, що будівля загорілася через розряд блискавки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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