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На Волині блискавка підпалила сарай

На Волині блискавка підпалила сарай
У селі Сошичне Камінь-Каширського району загорілася господарська будівля. Загоряння внаслідок попадання розряду блискавки у будівлю.

Пожежа сталася 31 липня, близько 21:00, - повідомили на сторінці Камінь-Каширського

Для гасіння залучалися пожежні автомобілі 8 ДПРЧ та МПО с. Сошичне.
Спільними зусилями пожежу локалізували о 21:25 та повністю ліквідували о 22:05.

Зазначають, що будівля загорілася через розряд блискавки.

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Теги: пожежа, Волинь
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