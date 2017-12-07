На волинській митниці в жінки вилучили Toyota

На українсько-польському кордоні митники вилучили в жінки автомобіль через фіктивні документи.Так, у пункті пропуску Ягодин водій за дорученням громадянки України подав до митного оформлення в режимі імпорт рахунок-фактуру на автомобіль «TOYOTA AYGO» 2014 року виготовлення.У цьому документі значилась вартість транспортного засобу - 1400 Євро. Проте за офіційною інформацією німецьких митників це ж авто вивозилось з країни в режимі «експорт» за ціною договору купівлі-продажу на 4800 Євро.Відтак, за приховування від митного контролю, тобто за подання органу доходів і зборів як підстави для переміщення транспортних засобів документів, отриманих незаконним шляхом, «TOYOTA AYGO» як предмет правопорушення (вартістю по курсу НБУ понад 146 тисяч гривень) вилучена на склад митниці.Відповідно до ч. 1 ст. 483 Митного Кодексу України громадянку за скоєне очікує штраф у розмірі 100 відсотків вартості автомобіля та його конфіскація за рішенням суду.