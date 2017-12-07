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На волинській митниці в жінки вилучили Toyota

На волинській митниці в жінки вилучили Toyota
На українсько-польському кордоні митники вилучили в жінки автомобіль через фіктивні документи.

Так, у пункті пропуску Ягодин водій за дорученням громадянки України подав до митного оформлення в режимі імпорт рахунок-фактуру на автомобіль «TOYOTA AYGO» 2014 року виготовлення.

У цьому документі значилась вартість транспортного засобу - 1400 Євро. Проте за офіційною інформацією німецьких митників це ж авто вивозилось з країни в режимі «експорт» за ціною договору купівлі-продажу на 4800 Євро.

Відтак, за приховування від митного контролю, тобто за подання органу доходів і зборів як підстави для переміщення транспортних засобів документів, отриманих незаконним шляхом, «TOYOTA AYGO» як предмет правопорушення (вартістю по курсу НБУ понад 146 тисяч гривень) вилучена на склад митниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 483 Митного Кодексу України громадянку за скоєне очікує штраф у розмірі 100 відсотків вартості автомобіля та його конфіскація за рішенням суду.


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Теги: митниця, кордон, Ягодин
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