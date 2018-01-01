Лучани вшанували пам'ять Лесі Українки. ФОТО
Сьогодні, 14:42
У день, коли минуло 105 років по смерті Лесі Українки, лучани зібрались перед пам’ятником поетесі на Театральному майдані міста, щоб вшанувати її пам’ять.
Захід розпочали із панахиди, після закінчення якої присутні поклали квіти до пам’ятника видатної поетеси, - повідомили у луцькій мерії.
Після цього учасники театральної студії “Бешкетники” зачитали вірші Лесі Українки.
Як усе було, пропонуємо переглянути у фотодобірці від Інформаційного агентства ВолиньPost.
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Захід розпочали із панахиди, після закінчення якої присутні поклали квіти до пам’ятника видатної поетеси, - повідомили у луцькій мерії.
Після цього учасники театральної студії “Бешкетники” зачитали вірші Лесі Українки.
Як усе було, пропонуємо переглянути у фотодобірці від Інформаційного агентства ВолиньPost.
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Коментарі 1
Сьогодні 105 річниця вшанування Лесі Українки. Розкажу Вам забавну історію 10 річної давнини. В цей день Святослав Кравчук, будучи заст губернатора прийшов від влади вшанувати пам'ять Л. Українки, як завше із палкими патріотичними промовами. По закінченню заходу, на запитання журналіста Аверсу чи знайомий він із творчістю поетеси, високопосадовець, очевидно думаючи, що запис уже завершено, відповів, що ні і щось там в школі вчили. Все це попало в новини. Був шкандаль, сюжет зняли, але в пам'яті людей це залишилось. Потім ще довго хіхікали А чого приходив?
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