Лучани вшанували пам'ять Лесі Українки. ФОТО





Захід розпочали із панахиди, після закінчення якої присутні поклали квіти до пам’ятника видатної поетеси, - повідомили у луцькій мерії.



Після цього учасники театральної студії “Бешкетники” зачитали вірші Лесі Українки.



Як усе було, пропонуємо переглянути у фотодобірці від Інформаційного агентства ВолиньPost.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У день, коли минуло 105 років по смерті Лесі Українки, лучани зібрались перед пам’ятником поетесі на Театральному майдані міста, щоб вшанувати її пам’ять.Захід розпочали із панахиди, після закінчення якої присутні поклали квіти до пам’ятника видатної поетеси, - повідомили у луцькій мерії.Після цього учасники театральної студії “Бешкетники” зачитали вірші Лесі Українки.Як усе було, пропонуємо переглянути у фотодобірці від

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію