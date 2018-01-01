Де на Волині та у Луцьку не буде світла 2 серпня





Володимир-Волинський район



1.09:00 – 17:00

с. Хмелів АТС с. Хмелів: вул. Нова 1-9, Садова 1,3,5, Центральна 3,5



Іваничівський район



1. 10:00 - 17:00

с.Верхнів, с.Бужанка вул.Миру 32-78



Камінь-Каширський район



1. КТП-191 10:30 – 16:10 ФАП, АТС, Поштове відділення, Скважина, Спортзал с.Личини вул.. Молодіжна

2. КТП-121 Л-1, Л-2 10:00 – 16:00 с.Ставище вул. Центральна

3. КТП-177 Л-3 09:30 – 14:00 Стадіон «Колос» М.К.Каширський вул..Фрунзе, вул..Неродів, вул..Кірова, вул..Спортивна, пров. Спортивний



Локачинський район



1

9:00-17:00

с. Войнин: ферма



2. 9:00-17:00

с.Холопичі: ФГ «Агротрох»

с.Холопичі вул.Кисилинська



Любомльський та Шацький райони



1. 09:00-18:00

Магазини, бази відпочинку с.Світязь, вул.Миру, вул.Вереснева, пров.Миру

2. 09:00-17:00

Побут, магазини с. Острів’я



Маневицький район



1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-432 10:00-17:00 с. Галузія

2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-398 10:00-18:00 Районний відділ освіти (школа), Церква. с. В. Ведмежка



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

м.Нововолинськ

вул.Глінки

вул.Павлова, 3-37

вул.Л.Українки, 14, 6, 8



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

с.Переспа, вул. Тиха

2. 9:00-17:00 с.Малинівка, вул. Центральна

3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-227 9:00-17:00 с.Береськ ППМ, АТС, контора с/р, клуб, молитовний будинок, ФАП с.Береськ, вул. Л.Українки, Молодіжна, Перемоги



Старовижівський район



1. 10:00-16:00

Ст.Вижва вул: Коцюбинського.



Турійський район



1 ПЛ-0,4 кВ

КТП-238 08:00-13:00 СКЗ с.Мокрець

2 ПЛ-0,4 кВ

КТП-24 13:30-18:30 СКЗ, ФАП, ветпункт с.Мокрець

3 ПЛ-0,4 кВ

КТП-114 Л-1 11:00-15:00 Пункт прийому молока с.Відути







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 2 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.09:00 – 17:00с. Хмелів АТС с. Хмелів: вул. Нова 1-9, Садова 1,3,5, Центральна 3,51. 10:00 - 17:00с.Верхнів, с.Бужанка вул.Миру 32-781. КТП-191 10:30 – 16:10 ФАП, АТС, Поштове відділення, Скважина, Спортзал с.Личини вул.. Молодіжна2. КТП-121 Л-1, Л-2 10:00 – 16:00 с.Ставище вул. Центральна3. КТП-177 Л-3 09:30 – 14:00 Стадіон «Колос» М.К.Каширський вул..Фрунзе, вул..Неродів, вул..Кірова, вул..Спортивна, пров. Спортивний9:00-17:00с. Войнин: ферма2. 9:00-17:00с.Холопичі: ФГ «Агротрох»с.Холопичі вул.Кисилинська1. 09:00-18:00Магазини, бази відпочинку с.Світязь, вул.Миру, вул.Вереснева, пров.Миру2. 09:00-17:00Побут, магазини с. Острів’я1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-432 10:00-17:00 с. Галузія2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-398 10:00-18:00 Районний відділ освіти (школа), Церква. с. В. Ведмежка1. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.Глінкивул.Павлова, 3-37вул.Л.Українки, 14, 6, 81. 9:00-17:00с.Переспа, вул. Тиха2. 9:00-17:00 с.Малинівка, вул. Центральна3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-227 9:00-17:00 с.Береськ ППМ, АТС, контора с/р, клуб, молитовний будинок, ФАП с.Береськ, вул. Л.Українки, Молодіжна, Перемоги1. 10:00-16:00Ст.Вижва вул: Коцюбинського.1 ПЛ-0,4 кВКТП-238 08:00-13:00 СКЗ с.Мокрець2 ПЛ-0,4 кВКТП-24 13:30-18:30 СКЗ, ФАП, ветпункт с.Мокрець3 ПЛ-0,4 кВКТП-114 Л-1 11:00-15:00 Пункт прийому молока с.Відути

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