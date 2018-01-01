Де на Волині та у Луцьку не буде світла 2 серпня
Сьогодні, 19:00
На Волині 2 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1.09:00 – 17:00
с. Хмелів АТС с. Хмелів: вул. Нова 1-9, Садова 1,3,5, Центральна 3,5
Іваничівський район
1. 10:00 - 17:00
с.Верхнів, с.Бужанка вул.Миру 32-78
Камінь-Каширський район
1. КТП-191 10:30 – 16:10 ФАП, АТС, Поштове відділення, Скважина, Спортзал с.Личини вул.. Молодіжна
2. КТП-121 Л-1, Л-2 10:00 – 16:00 с.Ставище вул. Центральна
3. КТП-177 Л-3 09:30 – 14:00 Стадіон «Колос» М.К.Каширський вул..Фрунзе, вул..Неродів, вул..Кірова, вул..Спортивна, пров. Спортивний
Локачинський район
1
9:00-17:00
с. Войнин: ферма
2. 9:00-17:00
с.Холопичі: ФГ «Агротрох»
с.Холопичі вул.Кисилинська
Любомльський та Шацький райони
1. 09:00-18:00
Магазини, бази відпочинку с.Світязь, вул.Миру, вул.Вереснева, пров.Миру
2. 09:00-17:00
Побут, магазини с. Острів’я
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-432 10:00-17:00 с. Галузія
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-398 10:00-18:00 Районний відділ освіти (школа), Церква. с. В. Ведмежка
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Глінки
вул.Павлова, 3-37
вул.Л.Українки, 14, 6, 8
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Переспа, вул. Тиха
2. 9:00-17:00 с.Малинівка, вул. Центральна
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-227 9:00-17:00 с.Береськ ППМ, АТС, контора с/р, клуб, молитовний будинок, ФАП с.Береськ, вул. Л.Українки, Молодіжна, Перемоги
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
Ст.Вижва вул: Коцюбинського.
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-238 08:00-13:00 СКЗ с.Мокрець
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-24 13:30-18:30 СКЗ, ФАП, ветпункт с.Мокрець
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-114 Л-1 11:00-15:00 Пункт прийому молока с.Відути
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Володимир-Волинський район
1.09:00 – 17:00
с. Хмелів АТС с. Хмелів: вул. Нова 1-9, Садова 1,3,5, Центральна 3,5
Іваничівський район
1. 10:00 - 17:00
с.Верхнів, с.Бужанка вул.Миру 32-78
Камінь-Каширський район
1. КТП-191 10:30 – 16:10 ФАП, АТС, Поштове відділення, Скважина, Спортзал с.Личини вул.. Молодіжна
2. КТП-121 Л-1, Л-2 10:00 – 16:00 с.Ставище вул. Центральна
3. КТП-177 Л-3 09:30 – 14:00 Стадіон «Колос» М.К.Каширський вул..Фрунзе, вул..Неродів, вул..Кірова, вул..Спортивна, пров. Спортивний
Локачинський район
1
9:00-17:00
с. Войнин: ферма
2. 9:00-17:00
с.Холопичі: ФГ «Агротрох»
с.Холопичі вул.Кисилинська
Любомльський та Шацький райони
1. 09:00-18:00
Магазини, бази відпочинку с.Світязь, вул.Миру, вул.Вереснева, пров.Миру
2. 09:00-17:00
Побут, магазини с. Острів’я
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-432 10:00-17:00 с. Галузія
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-398 10:00-18:00 Районний відділ освіти (школа), Церква. с. В. Ведмежка
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Глінки
вул.Павлова, 3-37
вул.Л.Українки, 14, 6, 8
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Переспа, вул. Тиха
2. 9:00-17:00 с.Малинівка, вул. Центральна
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-227 9:00-17:00 с.Береськ ППМ, АТС, контора с/р, клуб, молитовний будинок, ФАП с.Береськ, вул. Л.Українки, Молодіжна, Перемоги
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
Ст.Вижва вул: Коцюбинського.
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-238 08:00-13:00 СКЗ с.Мокрець
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-24 13:30-18:30 СКЗ, ФАП, ветпункт с.Мокрець
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-114 Л-1 11:00-15:00 Пункт прийому молока с.Відути
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