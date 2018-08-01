На Волині сталася аварія





ДТП трапилася 31 липня, після 22 години, - пише



Зазначають, що місце аварії - вулиця Ковельська, поблизу магазину «Ольвіта».



Житель Камінь-Каширського району, рухаючись на авто Ford Mondeo польської реєстрації у бік центру міста, не вибравши безпечної швидкості і дистанції, не врахувавши погодних умов, зіткнувся із автомобілем жителя Володимира-Волинського.



Автомобілі понесли механічні пошкодження. Водії та пасажири обох транспортних засобів не постраждали

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському зіткнулися дві автівки. На щастя, обійшлося без постраждалих.ДТП трапилася 31 липня, після 22 години, - пише Володимир Медіа Зазначають, що місце аварії - вулиця Ковельська, поблизу магазину «Ольвіта».Житель Камінь-Каширського району, рухаючись на авто Ford Mondeo польської реєстрації у бік центру міста, не вибравши безпечної швидкості і дистанції, не врахувавши погодних умов, зіткнувся із автомобілем жителя Володимира-Волинського.Автомобілі понесли механічні пошкодження. Водії та пасажири обох транспортних засобів не постраждали

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