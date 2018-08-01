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На Волині сталася аварія

На Волині сталася аварія
У Володимирі-Волинському зіткнулися дві автівки. На щастя, обійшлося без постраждалих.

ДТП трапилася 31 липня, після 22 години, - пише Володимир Медіа.

Зазначають, що місце аварії - вулиця Ковельська, поблизу магазину «Ольвіта».

Житель Камінь-Каширського району, рухаючись на авто Ford Mondeo польської реєстрації у бік центру міста, не вибравши безпечної швидкості і дистанції, не врахувавши погодних умов, зіткнувся із автомобілем жителя Володимира-Волинського.

Автомобілі понесли механічні пошкодження. Водії та пасажири обох транспортних засобів не постраждали

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Теги: ДТП, аварія, Волинь, Володимир-Волинський
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