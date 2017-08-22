Повідомили, хто відкриватиме джазовий фестиваль у Луцьку
Сьогодні, 18:27
Відкриватимуть музичну програму Міжнародного джазового фестивалю «ART JAZZ 2018» представники України – авторський проект «Atmawinds».
Це нещодавно створений проект - синтез джазу, фольклору, європейської та індійської класичної музики, - повідомили організатори.
Народжений в рамках музичного перформансу "Темброві антифони" на Gogolfest 2016, ансамбль сформувався як jazz-combo і в такому складі продовжує свою концертну діяльність.
Музиканти не асоціюють себе з будь-яким стилем, жанром, канонами і стереотипами, для них важливі емоції і стан. Творче кредо ансамблю - сплетіння, взаємопроникнення, діалог різних стилів, культур, що створює потік витонченої музики, натхненної силою чистого духу.
Євген Давиденко - саксофон, флейта
Марія Марченко - вокал
Валерія Марченко - клавішні
Іван Литвинов - бас
Влад Дороганов- перкусія
Відвідувачі фестивалю можуть насолодитися прекрасними ритмами ATMAWINDS 25 серпня о 18:00.
Нагадаємо, музична подія відбудеться в Замку Любарта, 25-26 серпня 2018 року.
Квитки можна придбати за посиланням:
25 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018
26 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018-luck
Дітям до 14 років вхід безкоштовний.
Організатори: Луцький джаз клуб, БФ "Співдружність-Волинь" та ГО "Принцип". Під патронатом Генерального Консульства Республіки Польща у Луцьку.
Партнери: Луцька міська рада, Страхова компанія PZU Україна, «Kromberg s Schubert» , «Арарат», «Data Group», ,Волинська обласна філармонія, мережа ломбардів «Діамантовий дім», за підтримки: К&К group.
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Це нещодавно створений проект - синтез джазу, фольклору, європейської та індійської класичної музики, - повідомили організатори.
Народжений в рамках музичного перформансу "Темброві антифони" на Gogolfest 2016, ансамбль сформувався як jazz-combo і в такому складі продовжує свою концертну діяльність.
Музиканти не асоціюють себе з будь-яким стилем, жанром, канонами і стереотипами, для них важливі емоції і стан. Творче кредо ансамблю - сплетіння, взаємопроникнення, діалог різних стилів, культур, що створює потік витонченої музики, натхненної силою чистого духу.
Євген Давиденко - саксофон, флейта
Марія Марченко - вокал
Валерія Марченко - клавішні
Іван Литвинов - бас
Влад Дороганов- перкусія
Відвідувачі фестивалю можуть насолодитися прекрасними ритмами ATMAWINDS 25 серпня о 18:00.
Нагадаємо, музична подія відбудеться в Замку Любарта, 25-26 серпня 2018 року.
Квитки можна придбати за посиланням:
25 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018
26 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018-luck
Дітям до 14 років вхід безкоштовний.
Організатори: Луцький джаз клуб, БФ "Співдружність-Волинь" та ГО "Принцип". Під патронатом Генерального Консульства Республіки Польща у Луцьку.
Партнери: Луцька міська рада, Страхова компанія PZU Україна, «Kromberg s Schubert» , «Арарат», «Data Group», ,Волинська обласна філармонія, мережа ломбардів «Діамантовий дім», за підтримки: К&К group.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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