Повідомили, хто відкриватиме джазовий фестиваль у Луцьку





Це нещодавно створений проект - синтез джазу, фольклору, європейської та індійської класичної музики, - повідомили організатори.



Народжений в рамках музичного перформансу "Темброві антифони" на Gogolfest 2016, ансамбль сформувався як jazz-combo і в такому складі продовжує свою концертну діяльність.



Музиканти не асоціюють себе з будь-яким стилем, жанром, канонами і стереотипами, для них важливі емоції і стан. Творче кредо ансамблю - сплетіння, взаємопроникнення, діалог різних стилів, культур, що створює потік витонченої музики, натхненної силою чистого духу.



Євген Давиденко - саксофон, флейта

Марія Марченко - вокал

Валерія Марченко - клавішні

Іван Литвинов - бас

Влад Дороганов- перкусія



Відвідувачі фестивалю можуть насолодитися прекрасними ритмами ATMAWINDS 25 серпня о 18:00.



Нагадаємо, музична



Квитки можна придбати за посиланням:

25 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018

26 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018-luck



Дітям до 14 років вхід безкоштовний.



Організатори: Луцький джаз клуб, БФ "Співдружність-Волинь" та ГО "Принцип". Під патронатом Генерального Консульства Республіки Польща у Луцьку.

Партнери: Луцька міська рада, Страхова компанія PZU Україна, «Kromberg s Schubert» , «Арарат», «Data Group», ,Волинська обласна філармонія, мережа ломбардів «Діамантовий дім», за підтримки: К&К group.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відкриватимуть музичну програму Міжнародного джазового фестивалю «ART JAZZ 2018» представники України – авторський проект «Atmawinds».Це нещодавно створений проект - синтез джазу, фольклору, європейської та індійської класичної музики, - повідомили організатори.Народжений в рамках музичного перформансу "Темброві антифони" на Gogolfest 2016, ансамбль сформувався як jazz-combo і в такому складі продовжує свою концертну діяльність.Музиканти не асоціюють себе з будь-яким стилем, жанром, канонами і стереотипами, для них важливі емоції і стан. Творче кредо ансамблю - сплетіння, взаємопроникнення, діалог різних стилів, культур, що створює потік витонченої музики, натхненної силою чистого духу.Євген Давиденко - саксофон, флейтаМарія Марченко - вокалВалерія Марченко - клавішніІван Литвинов - басВлад Дороганов- перкусіяВідвідувачі фестивалю можуть насолодитися прекрасними ритмами ATMAWINDS 25 серпня о 18:00.Нагадаємо, музична подія відбудеться в Замку Любарта, 25-26 серпня 2018 року Квитки можна придбати за посиланням:25 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-201826 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018-luckДітям до 14 років вхід безкоштовний.

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