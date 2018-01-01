вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На луцькому «Бандерштаті» прокидатимуться з йогою

На луцькому «Бандерштаті» прокидатимуться з йогою
На фестивалі "Бандерштат" проводитимуть заняття з ішвара-йоги.

Про це повідомили організатори події.

"Незмінно заняття проведе Христина Губська, інструктор міжнародного класу з ішвара-йоги. Запрошуємо новачків, професіоналів і любителів. Буде бадьоро, буде цікаво і глибоко! Тому суботній ранок ми не спимо, а приходимо о 9.00 йожити разом!" - йдеться у дописі.

З собою потрібно мати килимок, зручний одяг і гарний настрій.

На луцькому «Бандерштаті» прокидатимуться з йогою

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Бандерштат, фестиваль, анонс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Яскрава геометрія і казкові монстри: графіті на стіні 40-го мікрорайону. ФОТО
Працівникам Луцької міськради дали щедрі премії
«Вони зомбовані», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі про прихожан УПЦ МП
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 2 серпня
Сьогодні, 20:00
В Україні почалося відключення аналогового телебачення
Сьогодні, 19:45
На луцькому «Бандерштаті» прокидатимуться з йогою
Сьогодні, 19:30
На Рівненщині кобила втрапила у глибоку яму. ФОТО
Сьогодні, 19:14
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 2 серпня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Повідомили, хто виступить на гутірковій сцені Бандерштату. ПРОГРАМА Повідомили, хто виступить на гутірковій сцені Бандерштату. ПРОГРАМА
26 липень, 15:30
На Бандерштаті відомий ведучий розкаже, як здолати «совок» На Бандерштаті відомий ведучий розкаже, як здолати «совок»
19 липень, 16:26
На «Бандерштаті» виступлять Володимир Лис та Надія Гуменюк На «Бандерштаті» виступлять Володимир Лис та Надія Гуменюк
12 липень, 08:45
Любко Дереш виступить на «Бандерштаті» Любко Дереш виступить на «Бандерштаті»
09 липень, 17:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У кінотеатрі «Premier City» – гарячі новинки*
Сьогодні, 20:14
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 2 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
В Україні почалося відключення аналогового телебачення
Сьогодні, 19:45
 0
На луцькому «Бандерштаті» прокидатимуться з йогою
Сьогодні, 19:30
 0
На Рівненщині кобила втрапила у глибоку яму. ФОТО
Сьогодні, 19:14
 0
Медіа
відео
1/8