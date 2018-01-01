На луцькому «Бандерштаті» прокидатимуться з йогою





Про це повідомили організатори події.

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"Незмінно заняття проведе Христина Губська, інструктор міжнародного класу з ішвара-йоги. Запрошуємо новачків, професіоналів і любителів. Буде бадьоро, буде цікаво і глибоко! Тому суботній ранок ми не спимо, а приходимо о 9.00 йожити разом!" - йдеться у дописі.



З собою потрібно мати килимок, зручний одяг і гарний настрій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На фестивалі "Бандерштат" проводитимуть заняття з ішвара-йоги.Про це повідомили організатори події."Незмінно заняття проведе, інструктор міжнародного класу з ішвара-йоги. Запрошуємо новачків, професіоналів і любителів. Буде бадьоро, буде цікаво і глибоко! Тому суботній ранок ми не спимо, а приходимо о 9.00 йожити разом!" - йдеться у дописі.З собою потрібно мати килимок, зручний одяг і гарний настрій.

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