На луцькому «Бандерштаті» прокидатимуться з йогою
Сьогодні, 19:30
На фестивалі "Бандерштат" проводитимуть заняття з ішвара-йоги.
Про це повідомили організатори події.
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"Незмінно заняття проведе Христина Губська, інструктор міжнародного класу з ішвара-йоги. Запрошуємо новачків, професіоналів і любителів. Буде бадьоро, буде цікаво і глибоко! Тому суботній ранок ми не спимо, а приходимо о 9.00 йожити разом!" - йдеться у дописі.
З собою потрібно мати килимок, зручний одяг і гарний настрій.
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Про це повідомили організатори події.
⠀
"Незмінно заняття проведе Христина Губська, інструктор міжнародного класу з ішвара-йоги. Запрошуємо новачків, професіоналів і любителів. Буде бадьоро, буде цікаво і глибоко! Тому суботній ранок ми не спимо, а приходимо о 9.00 йожити разом!" - йдеться у дописі.
З собою потрібно мати килимок, зручний одяг і гарний настрій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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