На Волині засудили водія вантажівки, яка збила жінку на смерть

На Волині водія вантажного автомобіля, який у грудні минулого року наїхав на людей біля магазину «Нова Оселя» у Рожищі, засудили "умовно" та позбавили права керування автівкою.Відповідне рішення виніс Рожищенський районний суд.Інцидент трапився у грудні 2017 року. Тоді повідомляли, що автівка, які чекали на зупинці громадського транспорту. Автопригоду, яке опублікували у спільноті «Автоандони» у Facebook.Згодом стало відомо, що жінка, яка постраждала від зіткнення, померла.У тексті вироку йдеться, водій через неуважність перед початком маневру повороту праворуч здійснив наїзд на жінку, яка стояла на поїзній частині дороги біля магазину «Нова оселя». Вона отримала множинні травми, які призвели до смерті.Водій у судовому засіданні свою вину визнав та пояснив, що розкаюється у вчиненому. Свідчила також і дочка загиблої, яка претезій до водія не мала та просила його суворо не карати.Зрештою, суд визнав чоловіка винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого. Водієві призначили покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки з позбавлення права керування транспортними засобами на строк 2 роки. Однак реальний строк замінили на умовний, якщо він протягом 2 років не вчинить нового злочину.