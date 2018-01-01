На Волині засудили водія вантажівки, яка збила жінку на смерть
Сьогодні, 14:58
На Волині водія вантажного автомобіля, який у грудні минулого року наїхав на людей біля магазину «Нова Оселя» у Рожищі, засудили "умовно" та позбавили права керування автівкою.
Відповідне рішення виніс Рожищенський районний суд.
Інцидент трапився у грудні 2017 року. Тоді повідомляли, що автівка наїхала на людей, які чекали на зупинці громадського транспорту. Автопригоду зафіксували на відео, яке опублікували у спільноті «Автоандони» у Facebook.
Згодом стало відомо, що жінка, яка постраждала від зіткнення, померла.
У тексті вироку йдеться, водій через неуважність перед початком маневру повороту праворуч здійснив наїзд на жінку, яка стояла на поїзній частині дороги біля магазину «Нова оселя». Вона отримала множинні травми, які призвели до смерті.
Водій у судовому засіданні свою вину визнав та пояснив, що розкаюється у вчиненому. Свідчила також і дочка загиблої, яка претезій до водія не мала та просила його суворо не карати.
Зрештою, суд визнав чоловіка винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого. Водієві призначили покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки з позбавлення права керування транспортними засобами на строк 2 роки. Однак реальний строк замінили на умовний, якщо він протягом 2 років не вчинить нового злочину.
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Відповідне рішення виніс Рожищенський районний суд.
Інцидент трапився у грудні 2017 року. Тоді повідомляли, що автівка наїхала на людей, які чекали на зупинці громадського транспорту. Автопригоду зафіксували на відео, яке опублікували у спільноті «Автоандони» у Facebook.
Згодом стало відомо, що жінка, яка постраждала від зіткнення, померла.
У тексті вироку йдеться, водій через неуважність перед початком маневру повороту праворуч здійснив наїзд на жінку, яка стояла на поїзній частині дороги біля магазину «Нова оселя». Вона отримала множинні травми, які призвели до смерті.
Водій у судовому засіданні свою вину визнав та пояснив, що розкаюється у вчиненому. Свідчила також і дочка загиблої, яка претезій до водія не мала та просила його суворо не карати.
Зрештою, суд визнав чоловіка винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого. Водієві призначили покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки з позбавлення права керування транспортними засобами на строк 2 роки. Однак реальний строк замінили на умовний, якщо він протягом 2 років не вчинить нового злочину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Розумію все, і каяття і те шо не спеціально переїхав, але по суті - вбив людину - 2 роки умовно, пропонував хабаря поліції - 3 роки сидіти. Логіка логічна.
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