Яскрава геометрія і казкові монстри: графіті на стіні 40-го мікрорайону. ФОТО
Сьогодні, 15:34
На вулиці Єршова у Луцьку вуличні художники розмалювали величезну стіну десятками графіті.
Прогулюючись вулицями 40-ого мікрорайону, ми натрапили на чималу кількість малюнків - поблизу КРЗ є довга стіна, вщерть розмальована вуличними художниками. Тут можна знайти багато цікавих робіт, про які, через певну віддаленість місця, знають далеко не всі містяни.
Графіті, які прикрашають стіну, створюють на вулиці відчуття сучасної картинної галереї під відкритим небом.
Тут можна знайти зображення облич людей, абстрактні та геометричні малюнки, а також фантастичних істот, які "вдивляються" в перехожих.
Витвори не завжди є "типовими продуктами" образотворчого мистецтва. Навпаки, часто малюнки незрозумілі, тож змушують розглядати їх та ніби спілкуватися із графіті, аби відшукати у собі відповіді, який сюжет автор приховав у цих яскравих геометричних формах.
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Прогулюючись вулицями 40-ого мікрорайону, ми натрапили на чималу кількість малюнків - поблизу КРЗ є довга стіна, вщерть розмальована вуличними художниками. Тут можна знайти багато цікавих робіт, про які, через певну віддаленість місця, знають далеко не всі містяни.
Графіті, які прикрашають стіну, створюють на вулиці відчуття сучасної картинної галереї під відкритим небом.
Тут можна знайти зображення облич людей, абстрактні та геометричні малюнки, а також фантастичних істот, які "вдивляються" в перехожих.
Витвори не завжди є "типовими продуктами" образотворчого мистецтва. Навпаки, часто малюнки незрозумілі, тож змушують розглядати їх та ніби спілкуватися із графіті, аби відшукати у собі відповіді, який сюжет автор приховав у цих яскравих геометричних формах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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