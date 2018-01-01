вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Яскрава геометрія і казкові монстри: графіті на стіні 40-го мікрорайону. ФОТО

Яскрава геометрія і казкові монстри: графіті на стіні 40-го мікрорайону. ФОТО
На вулиці Єршова у Луцьку вуличні художники розмалювали величезну стіну десятками графіті.

Прогулюючись вулицями 40-ого мікрорайону, ми натрапили на чималу кількість малюнків - поблизу КРЗ є довга стіна, вщерть розмальована вуличними художниками. Тут можна знайти багато цікавих робіт, про які, через певну віддаленість місця, знають далеко не всі містяни.

Графіті, які прикрашають стіну, створюють на вулиці відчуття сучасної картинної галереї під відкритим небом.
Яскрава геометрія і казкові монстри: графіті на стіні 40-го мікрорайону. ФОТО
Яскрава геометрія і казкові монстри: графіті на стіні 40-го мікрорайону. ФОТО
Яскрава геометрія і казкові монстри: графіті на стіні 40-го мікрорайону. ФОТО

Тут можна знайти зображення облич людей, абстрактні та геометричні малюнки, а також фантастичних істот, які "вдивляються" в перехожих.
Яскрава геометрія і казкові монстри: графіті на стіні 40-го мікрорайону. ФОТО
Яскрава геометрія і казкові монстри: графіті на стіні 40-го мікрорайону. ФОТО
Яскрава геометрія і казкові монстри: графіті на стіні 40-го мікрорайону. ФОТО

Витвори не завжди є "типовими продуктами" образотворчого мистецтва. Навпаки, часто малюнки незрозумілі, тож змушують розглядати їх та ніби спілкуватися із графіті, аби відшукати у собі відповіді, який сюжет автор приховав у цих яскравих геометричних формах.

Яскрава геометрія і казкові монстри: графіті на стіні 40-го мікрорайону. ФОТО
Яскрава геометрія і казкові монстри: графіті на стіні 40-го мікрорайону. ФОТО
Яскрава геометрія і казкові монстри: графіті на стіні 40-го мікрорайону. ФОТО
Яскрава геометрія і казкові монстри: графіті на стіні 40-го мікрорайону. ФОТО
Яскрава геометрія і казкові монстри: графіті на стіні 40-го мікрорайону. ФОТО
Яскрава геометрія і казкові монстри: графіті на стіні 40-го мікрорайону. ФОТО
Яскрава геометрія і казкові монстри: графіті на стіні 40-го мікрорайону. ФОТО
Яскрава геометрія і казкові монстри: графіті на стіні 40-го мікрорайону. ФОТО
Яскрава геометрія і казкові монстри: графіті на стіні 40-го мікрорайону. ФОТО
Яскрава геометрія і казкові монстри: графіті на стіні 40-го мікрорайону. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: графіті, стріт-арт, вуличне мистецтво, вибір редактора
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Яскрава геометрія і казкові монстри: графіті на стіні 40-го мікрорайону. ФОТО
Працівникам Луцької міськради дали щедрі премії
«Вони зомбовані», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі про прихожан УПЦ МП
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Тернопільщині під колесами вантажівки загинула 8-річна дівчинка
Сьогодні, 15:46
Фотограф показав неймовірну красу волинського лісу
Сьогодні, 15:38
Яскрава геометрія і казкові монстри: графіті на стіні 40-го мікрорайону. ФОТО
Сьогодні, 15:34
Волинянин на візку, який отримав опіки, потребує допомоги
Сьогодні, 15:14
У кількох селах на Волині люди вже дві доби сидять без світла
Сьогодні, 14:59
Схожі новини
Працівникам Луцької міськради дали щедрі премії Працівникам Луцької міськради дали щедрі премії
Сьогодні, 14:35
«Вони зомбовані», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі про прихожан УПЦ МП «Вони зомбовані», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі про прихожан УПЦ МП
30 липень, 12:20
Велична і похмура краса: луцькі ріки перед грозою. ФОТО Велична і похмура краса: луцькі ріки перед грозою. ФОТО
30 липень, 10:57
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
26 липень, 15:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Тернопільщині під колесами вантажівки загинула 8-річна дівчинка
Сьогодні, 15:46
 0
Фотограф показав неймовірну красу волинського лісу
Сьогодні, 15:38
 0
Яскрава геометрія і казкові монстри: графіті на стіні 40-го мікрорайону. ФОТО
Сьогодні, 15:34
 0
Волинянин на візку, який отримав опіки, потребує допомоги
Сьогодні, 15:14
 0
У кількох селах на Волині люди вже дві доби сидять без світла
Сьогодні, 14:59
 0
Медіа
відео
1/8