У кінотеатрі «Premier City» – гарячі новинки*
Сьогодні, 20:14
Тепер на барі кінотеатру ви можете посмакувати смачними, гарячими хот-догами в білому або темному хлібі!
- Хот-дог з сосискою – 19 гривень
- Хот-дог з сосискою XXL – 24 гривень
- Хот-дог з ковбаскою та сиром – 29 гривень
Приготування хот-догів відбувається у Вашій присутності. Білий або темний хліб, гаряча сосиска з грилю та соуси на вибір – в поєднанні перетворюється у найсмачніший хот-дог! Приємним доповненням стане освіжаючий слаш! Манго-маракуя, ківі-груша або лісова – обирай смак, який найбільше подобається або міксуй їх!
А також маємо для Вас вигідну пропозицію – хот-дог + напій «Coca-cola» за ціною 29 гривень!
Хай Вам смакує у кінотеатрі Premier City, що у ТРЦ «ПортCity»!
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- Хот-дог з сосискою – 19 гривень
- Хот-дог з сосискою XXL – 24 гривень
- Хот-дог з ковбаскою та сиром – 29 гривень
Приготування хот-догів відбувається у Вашій присутності. Білий або темний хліб, гаряча сосиска з грилю та соуси на вибір – в поєднанні перетворюється у найсмачніший хот-дог! Приємним доповненням стане освіжаючий слаш! Манго-маракуя, ківі-груша або лісова – обирай смак, який найбільше подобається або міксуй їх!
А також маємо для Вас вигідну пропозицію – хот-дог + напій «Coca-cola» за ціною 29 гривень!
Хай Вам смакує у кінотеатрі Premier City, що у ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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