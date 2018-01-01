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У кінотеатрі «Premier City» – гарячі новинки*

У кінотеатрі «Premier City» – гарячі новинки*
Тепер на барі кінотеатру ви можете посмакувати смачними, гарячими хот-догами в білому або темному хлібі!

- Хот-дог з сосискою – 19 гривень
- Хот-дог з сосискою XXL – 24 гривень
- Хот-дог з ковбаскою та сиром – 29 гривень

Приготування хот-догів відбувається у Вашій присутності. Білий або темний хліб, гаряча сосиска з грилю та соуси на вибір – в поєднанні перетворюється у найсмачніший хот-дог! Приємним доповненням стане освіжаючий слаш! Манго-маракуя, ківі-груша або лісова – обирай смак, який найбільше подобається або міксуй їх!

А також маємо для Вас вигідну пропозицію – хот-дог + напій «Coca-cola» за ціною 29 гривень!

Хай Вам смакує у кінотеатрі Premier City, що у ТРЦ «ПортCity»!
У кінотеатрі «Premier City» – гарячі новинки*
У кінотеатрі «Premier City» – гарячі новинки*
У кінотеатрі «Premier City» – гарячі новинки*

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Теги: ПортCity
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Сьогодні, 20:14
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