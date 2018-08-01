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У кількох селах на Волині люди вже дві доби сидять без світла

У кількох селах на Волині люди вже дві доби сидять без світла
Через повалені тополі на Любомльщині два населені пункти лишаються без електропостачання.

Про це виданню ВолиньUA повідомили жителі села Нудижин.

Вони кажуть, що вчора, 31 липня, сильний вітер повалив дерева. В результаті сусіднє село Заболоття вже другий день лишається без електропостачання.

Волиняни стурбовані, адже через відсутність світла більшість господарств зазнають збитків, а також складна ситуація з питною водою.

Свердловини не працюють, а вода з колодязів непридатна для споживання.

У кількох селах на Волині люди вже дві доби сидять без світла


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Теги: негода, дощ, злива, електрика
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