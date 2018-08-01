У кількох селах на Волині люди вже дві доби сидять без світла





Про це виданню



Вони кажуть, що вчора, 31 липня, сильний вітер повалив дерева. В результаті сусіднє село Заболоття вже другий день лишається без електропостачання.



Волиняни стурбовані, адже через відсутність світла більшість господарств зазнають збитків, а також складна ситуація з питною водою.



Свердловини не працюють, а вода з колодязів непридатна для споживання.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через повалені тополі на Любомльщині два населені пункти лишаються без електропостачання.Про це виданню ВолиньUA повідомили жителі села Нудижин.Вони кажуть, що вчора, 31 липня, сильний вітер повалив дерева. В результаті сусіднє село Заболоття вже другий день лишається без електропостачання.Волиняни стурбовані, адже через відсутність світла більшість господарств зазнають збитків, а також складна ситуація з питною водою.Свердловини не працюють, а вода з колодязів непридатна для споживання.

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