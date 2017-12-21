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Фотограф показав неймовірну красу волинського лісу

Фотограф показав неймовірну красу волинського лісу
В мережі з'явилися вражаючі світлини лісів Старовижівського району.

Цілий фотоальбом опублікував на своїй сторінці у Facebook волинянин Роман Каліщук.

На фото - волога папороть, грибочки, а ще, метелики. Серед світлин також є неймовірні пейзажі краю.

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Фотограф показав неймовірну красу волинського лісу
Фотограф показав неймовірну красу волинського лісу
Фотограф показав неймовірну красу волинського лісу
Фотограф показав неймовірну красу волинського лісу
Фотограф показав неймовірну красу волинського лісу
Фотограф показав неймовірну красу волинського лісу
Фотограф показав неймовірну красу волинського лісу
Фотограф показав неймовірну красу волинського лісу
Фотограф показав неймовірну красу волинського лісу
Фотограф показав неймовірну красу волинського лісу
Фотограф показав неймовірну красу волинського лісу
Фотограф показав неймовірну красу волинського лісу
Фотограф показав неймовірну красу волинського лісу
Фотограф показав неймовірну красу волинського лісу
Фотограф показав неймовірну красу волинського лісу
Фотограф показав неймовірну красу волинського лісу
Фотограф показав неймовірну красу волинського лісу
Фотограф показав неймовірну красу волинського лісу
Фотограф показав неймовірну красу волинського лісу
Фотограф показав неймовірну красу волинського лісу
Фотограф показав неймовірну красу волинського лісу
Фотограф показав неймовірну красу волинського лісу
Фотограф показав неймовірну красу волинського лісу
Фотограф показав неймовірну красу волинського лісу
Фотограф показав неймовірну красу волинського лісу
Фотограф показав неймовірну красу волинського лісу
Фотограф показав неймовірну красу волинського лісу
Фотограф показав неймовірну красу волинського лісу
Фотограф показав неймовірну красу волинського лісу

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Теги: фото, ліс
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