Фотограф показав неймовірну красу волинського лісу
Сьогодні, 15:38
В мережі з'явилися вражаючі світлини лісів Старовижівського району.
Цілий фотоальбом опублікував на своїй сторінці у Facebook волинянин Роман Каліщук.
На фото - волога папороть, грибочки, а ще, метелики. Серед світлин також є неймовірні пейзажі краю.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Черепахи, лебеді, лелеки: краса Цуманської пущі. ФОТО
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Цілий фотоальбом опублікував на своїй сторінці у Facebook волинянин Роман Каліщук.
На фото - волога папороть, грибочки, а ще, метелики. Серед світлин також є неймовірні пейзажі краю.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Черепахи, лебеді, лелеки: краса Цуманської пущі. ФОТО
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