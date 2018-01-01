На Тернопільщині під колесами вантажівки загинула 8-річна дівчинка

В Чорткові Тернопільської області під колесами вантажівки загинула восьмирічна дитина. Її мама з тілесними ушкодженнями потрапила до лікарні.Нещастя трапилося 1 серпня, - інформує ГУНП Тернопільській області.Водій транспортного засобу, рухаючись вулицею, виїхав на тротуар. В цей момент там проходила мама зі своєю малолітньою донькою. В результаті - перехожі опинилися під колесами іномарки. Проте для дівчинки такий маневр виявився летальним. Вона померла ще до приїзду лікарів швидкої.Водія направили в медзаклад, аби перевірити його на стан сп'яніння. Вирішується питання про затримання кермувальника відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.