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На Тернопільщині під колесами вантажівки загинула 8-річна дівчинка

На Тернопільщині під колесами вантажівки загинула 8-річна дівчинка
В Чорткові Тернопільської області під колесами вантажівки загинула восьмирічна дитина. Її мама з тілесними ушкодженнями потрапила до лікарні.

Нещастя трапилося 1 серпня, - інформує ГУНП Тернопільській області.

Водій транспортного засобу, рухаючись вулицею, виїхав на тротуар. В цей момент там проходила мама зі своєю малолітньою донькою. В результаті - перехожі опинилися під колесами іномарки. Проте для дівчинки такий маневр виявився летальним. Вона померла ще до приїзду лікарів швидкої.

Водія направили в медзаклад, аби перевірити його на стан сп'яніння. Вирішується питання про затримання кермувальника відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Теги: аварія, смерть, дитина
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