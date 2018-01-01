Більше половини міжнародних переказів в Україні проходить через ПриватБанк*

Із 1,2 млрд доларів США, що, за даними НБУ, отримали українці з-за кордону протягом першого півріччя 2018 року, 628 млн доларів США було виплачено через онлайн-сервіси та каси ПриватБанку. За даними банку, з початку 2018 року понад 70% клієнтів отримували міжнародні перекази в дистанційних каналах без відвідання відділень банку.За даними статистики ПриватБанку, до п’ятірки «країн-донорів», звідки з початку 2018 року надійшло найбільше грошових переказів в Україну, увійшли США, Ізраїль, Італія, Польща та Росія.Також майже 55% переказів за кордон українці надсилають за допомогою сервісів ПриватБанку. Так, за даними НБУ, протягом 2018 року за межі України було надіслано 140 млн доларів США (в екв.), з них через ПриватБанк було переказано 77 млн доларів США. До п’ятірки країн, куди через ПриватБанк з початку 2018 року найбільше надіслано переказів, увійшли країни колишнього СРСР та Китай.