вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На деяких вулицях у Луцьку раптово зникло світло

На деяких вулицях у Луцьку раптово зникло світло
У Луцьку зникло світло на деяких вулицях.

Про це пишуть Волинські Новини.

Зокрема, без електроенергії «сидять» проспекти Відродження та Молоді, прилеглі до них вулиці, а також район Балки.

Як повідомив оператор гарячої лінії «Волиньобленерго», вимкнення спричинене технічним пошкодженням на мережі. Наразі на місці аварії працюють електрики.

Відновити електропостачання, своєю чергою, обіцяють до 18 години 1 серпня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: світло, Луцьк, електропостачання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Яскрава геометрія і казкові монстри: графіті на стіні 40-го мікрорайону. ФОТО
Працівникам Луцької міськради дали щедрі премії
«Вони зомбовані», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі про прихожан УПЦ МП
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Тротуари розчищені, трава покошена: у Луцьку комунальники прибрали дороги
Сьогодні, 16:18
Волинян кличуть на етно-фестиваль
Сьогодні, 16:15
На деяких вулицях у Луцьку раптово зникло світло
Сьогодні, 16:09
На Тернопільщині під колесами вантажівки загинула 8-річна дівчинка
Сьогодні, 15:46
Фотограф показав неймовірну красу волинського лісу
Сьогодні, 15:38
Схожі новини
Де у Луцьку не буде світла 16 липня Де у Луцьку не буде світла 16 липня
15 липень, 08:45
Де у Луцьку не буде світла 9 липня Де у Луцьку не буде світла 9 липня
08 липень, 07:43
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 червня Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 червня
18 червень, 19:00
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 8 червня Де на Волині та у Луцьку не буде світла 8 червня
07 червень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцького посадовця підозрюють у розтраті грошей та підробленні документів
Сьогодні, 17:38
 0
Масове отруєння шаурмою у Києві: кількість хворих зросла до 60 осіб
Сьогодні, 17:37
 0
Лучанина, який підробляв алкоголь, судитимуть
Сьогодні, 17:33
 0
Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС
Сьогодні, 17:30
 0
У місті на Волині жінці в магазині продали булочку з пліснявою. ФОТО
Сьогодні, 17:18
 0
Медіа
відео
1/8