На деяких вулицях у Луцьку раптово зникло світло





Про це пишуть



Зокрема, без електроенергії «сидять» проспекти Відродження та Молоді, прилеглі до них вулиці, а також район Балки.



Як повідомив оператор гарячої лінії «Волиньобленерго», вимкнення спричинене технічним пошкодженням на мережі. Наразі на місці аварії працюють електрики.



Відновити електропостачання, своєю чергою, обіцяють до 18 години 1 серпня.

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