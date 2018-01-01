На деяких вулицях у Луцьку раптово зникло світло
Сьогодні, 16:09
У Луцьку зникло світло на деяких вулицях.
Про це пишуть Волинські Новини.
Зокрема, без електроенергії «сидять» проспекти Відродження та Молоді, прилеглі до них вулиці, а також район Балки.
Як повідомив оператор гарячої лінії «Волиньобленерго», вимкнення спричинене технічним пошкодженням на мережі. Наразі на місці аварії працюють електрики.
Відновити електропостачання, своєю чергою, обіцяють до 18 години 1 серпня.
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Про це пишуть Волинські Новини.
Зокрема, без електроенергії «сидять» проспекти Відродження та Молоді, прилеглі до них вулиці, а також район Балки.
Як повідомив оператор гарячої лінії «Волиньобленерго», вимкнення спричинене технічним пошкодженням на мережі. Наразі на місці аварії працюють електрики.
Відновити електропостачання, своєю чергою, обіцяють до 18 години 1 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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