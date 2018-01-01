Волинян кличуть на етно-фестиваль
Сьогодні, 16:15
На Волині відбудеться фестиваль «Берегиня».
9–13 серпня на Волині відбудеться восьмий міжнародний фестиваль українського фольклору «Берегиня», - повідомили організатори.
До Луцька приїдуть фольклорні колективи від українських громад Польщі – ансамбль народної пісні «Кресов’янки» товариства Творців культури Надбужанської імені Януша Каліновського, міста Влодава, Словенії – Каріна Маловшек, солістка спілки Українців «Берегиня», Білорусі – зразковий аматорський колектив «Вясковая табала» будинку культури м. Хотислав Малоритського району Брестської області, Франції – Франко-слов’янський хор м. Тулуза, Словаччини – фольклорний колектив «Вишня» Словацького центру культури м. Кошиці.
Волинський край прийматиме загалом п’ять зарубіжних колективів та мистецькі колективи із сімнадцяти областей та міст України, біля сотні фольклорних гуртів та окремих виконавців з районів та міст Волинської області.
Фестивальні дійства проходитимуть не лише в Луцьку, а й у Берестечку, учасники та гості фестивалю побувають у Національному історико-меморіальному заповіднику «Поле Берестецької слави», в урочищі Вовчак Турійського району, де зродилась Українська Повстанська Армія і стануть учасниками театралізованих дійств: «Козацька слава у віках», «Вовчак – Волинська Січ» та мистецькій акції «Ми – нащадки своїх героїв».
Для молоді 11 серпні о 20 годині на Театральному майдані відбудеться етно-дискотека «Гєцом-кєцом!» за участю гуртів «Роялькіт», «Нота-нео», «YEGANOV PROJECT» та інших.
Організатори культурно-мистецького дійства – Обласний науково-методичний центр культури, управління культури, з питань релігій та національностей Волинської облдержадміністрації, за підтримки Волинської облдержадміністрації, Волинської обласної ради, Луцької міської ради.
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9–13 серпня на Волині відбудеться восьмий міжнародний фестиваль українського фольклору «Берегиня», - повідомили організатори.
До Луцька приїдуть фольклорні колективи від українських громад Польщі – ансамбль народної пісні «Кресов’янки» товариства Творців культури Надбужанської імені Януша Каліновського, міста Влодава, Словенії – Каріна Маловшек, солістка спілки Українців «Берегиня», Білорусі – зразковий аматорський колектив «Вясковая табала» будинку культури м. Хотислав Малоритського району Брестської області, Франції – Франко-слов’янський хор м. Тулуза, Словаччини – фольклорний колектив «Вишня» Словацького центру культури м. Кошиці.
Волинський край прийматиме загалом п’ять зарубіжних колективів та мистецькі колективи із сімнадцяти областей та міст України, біля сотні фольклорних гуртів та окремих виконавців з районів та міст Волинської області.
Фестивальні дійства проходитимуть не лише в Луцьку, а й у Берестечку, учасники та гості фестивалю побувають у Національному історико-меморіальному заповіднику «Поле Берестецької слави», в урочищі Вовчак Турійського району, де зродилась Українська Повстанська Армія і стануть учасниками театралізованих дійств: «Козацька слава у віках», «Вовчак – Волинська Січ» та мистецькій акції «Ми – нащадки своїх героїв».
Для молоді 11 серпні о 20 годині на Театральному майдані відбудеться етно-дискотека «Гєцом-кєцом!» за участю гуртів «Роялькіт», «Нота-нео», «YEGANOV PROJECT» та інших.
Організатори культурно-мистецького дійства – Обласний науково-методичний центр культури, управління культури, з питань релігій та національностей Волинської облдержадміністрації, за підтримки Волинської облдержадміністрації, Волинської обласної ради, Луцької міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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