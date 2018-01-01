Волинян кличуть на етно-фестиваль

На Волині відбудеться фестиваль «Берегиня».9–13 серпня на Волині відбудеться восьмий міжнародний фестиваль українського фольклору «Берегиня», - повідомили організатори.До Луцька приїдуть фольклорні колективи від українських громад Польщі – ансамбль народної пісні «Кресов’янки» товариства Творців культури Надбужанської імені Януша Каліновського, міста Влодава, Словенії – Каріна Маловшек, солістка спілки Українців «Берегиня», Білорусі – зразковий аматорський колектив «Вясковая табала» будинку культури м. Хотислав Малоритського району Брестської області, Франції – Франко-слов’янський хор м. Тулуза, Словаччини – фольклорний колектив «Вишня» Словацького центру культури м. Кошиці.Волинський край прийматиме загалом п’ять зарубіжних колективів та мистецькі колективи із сімнадцяти областей та міст України, біля сотні фольклорних гуртів та окремих виконавців з районів та міст Волинської області.Фестивальні дійства проходитимуть не лише в Луцьку, а й у Берестечку, учасники та гості фестивалю побувають у Національному історико-меморіальному заповіднику «Поле Берестецької слави», в урочищі Вовчак Турійського району, де зродилась Українська Повстанська Армія і стануть учасниками театралізованих дійств: «Козацька слава у віках», «Вовчак – Волинська Січ» та мистецькій акції «Ми – нащадки своїх героїв».Для молоді 11 серпні о 20 годині на Театральному майдані відбудеться етно-дискотека «Гєцом-кєцом!» за участю гуртів «Роялькіт», «Нота-нео», «YEGANOV PROJECT» та інших.