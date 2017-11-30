Тротуари розчищені, трава покошена: у Луцьку комунальники прибрали дороги





Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у Facebook.



"Тротуари розчищені, трава покошена, гілки дерев обрізані. Працівники ЖЕКу №2 виконали припис, який їм видали інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцька та привели до ладу пішохідні частини вулиць Мамсурова та Боженка", - йдеться у дописі.



Нагадаємо, що

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