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Тротуари розчищені, трава покошена: у Луцьку комунальники прибрали дороги

Тротуари розчищені, трава покошена: у Луцьку комунальники прибрали дороги
У Луцьку прибрали дороги на вулиці Мамсурова та Боженка.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у Facebook.

"Тротуари розчищені, трава покошена, гілки дерев обрізані. Працівники ЖЕКу №2 виконали припис, який їм видали інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцька та привели до ладу пішохідні частини вулиць Мамсурова та Боженка", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, що у Луцьку пішоходи були змушені ходити по проїжджій частині дороги на вулиці Мамсурова та Боженка через захаращеність території. Відтак, муніципали «насварили» керівника ЖЕКу за безлад.

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Теги: прибирання, дорога, припис, комунальники
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